В Сургутском районе Югры планируется построить две школы по концессии

ТАСС, 27 сентября. Продолжается ведется прием заявок для участия в конкурсах на право заключения концессионного соглашения по строительству школ в поселках Солнечный и Нижнесортымский Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, отмечают в департаменте общественных и внешних связей региона.

"В основе реализации этих проектов лежит рекомендуемая форма концессионного соглашения, разработанная ПАО "Сбербанк" как "коробочное решение" при участии фонда развития Югры. Кроме того, эксперты фонда оказали информационно-консультационную и методическую поддержку при подготовке и размещении конкурсных процедур", - сказано в сообщении.

Концедентом (стороной, предоставившей концессию) по соглашениям выступает администрация Сургутского района, которая по итогам конкурсов, которые будут подведены до 21 февраля 2019 года заключит два концессионных соглашения сроком на 8 лет каждое.

В соответствии с проектом соглашений в поселках Солнечный и Нижнесортымский администрация Сургутского района планирует создать общеобразовательные школы с универсальной безбарьерной средой проектной мощностью 1100 мест каждая. Для этого были выделены два подготовленных земельных участка площадью 20,5 тыс. кв. м в поселке Солнечный и площадью 23,3 тыс. кв. м в поселке Нижнесортымский. Совокупный объем инвестиций по объектам составит более 2 млрд руб., отмечают в департаменте.

Концессионер обязан за свой счет осуществить проектирование, строительство и оснащение объекта образования (право собственности будет принадлежать концеденту), а также осуществлять техническую эксплуатацию объекта в течение пяти лет в порядке и на условиях, предусмотренных концессионным соглашением.

Согласно госпрограмме развития образования, в автономном округе планируется построить 14 школ с применением концессионного механизма.

О программе

В регионе действует государственная программа "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" с общим объемом финансирования свыше 835 млрд рублей, в том числе на 2018 год – более 66,7 млрд.

В новом 2018/19 учебном году в Югре впервые порог школы переступили 24,2 тыс. первоклассников, всего за школьные парты сели более 220 тыс. учащихся. Полностью односменный режим организован в школах Белоярского, Нижневартовского, Ханты-Мансийского районов, в городах Лангепас и Покачи.



На подготовку школ, обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса в 2018 году из муниципальных бюджетов округа было направлено более 1,2 млрд рублей.

К 1 сентября 2018 года в Югре были введены в эксплуатацию общеобразовательная школа в с. Алтай Кондинского района и дошкольная образовательная организация в п. Карымкары Октябрьского района. До конца года планируются к вводу в эксплуатацию три общеобразовательные организации в с. Теги Березовского района, п. Юганская Обь Нефтеюганского района, с. Перегребное Октябрьского района, а также три дошкольные образовательные организации в городах Сургут и Ханты-Мансийск.