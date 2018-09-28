"Инвитро" провела круглый стол о табуированности заболеваний

ТАСС, 28 сентября. 27 сентября в пресс-центре ТАСС прошел круглый стол на тему табуированности многих заболеваний в российском обществе.

Из-за негласного запрета на обсуждение ряда заболеваний россияне реже обращаются к врачам для диагностики и лечения. Компания "Инвитро" подняла вопрос о табуированности заболеваний и вынесла его для обсуждения на круглый стол для того, чтобы понять как можно повлиять в парадигме общественного здоровья на стигматизацию заболеваний в России.

В дискуссии участвовали: Антон Буланов, директор по маркетингу и коммуникациям "Инвитро", Татьяна Бузина, доктор психологических наук, главный внештатный специалист по клинической психологии Минздрава России по Центральному Федеральному округу, Галина Лазутина, доцент, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник кафедры периодической печати факультета журналистики, исследователь профессиональной этики журналиста и Андрей Злобин, генеральный директор медицинского центра H-Clinic, специализирующегося на лечении больных ВИЧ.

"В "Инвитро" уделяется очень много внимания вопросам социальной ответственности и возможного образования в плане здоровья общества, поэтому мы выступаем инициатором обсуждения проблемы табуированности заболеваний и считаем, что наличие диалога и обмена информацией между представителями разных профессий будет шагом к решению задач по детабуированности", – отметил Антон Буланов.

На мероприятии был впервые представлен опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) для компании "Инвитро" о том, что думают россияне о табуированных заболеваниях.

На первом месте среди населения в рейтинге "смущающих" заболеваний находятся ВИЧ и инфекции, передающиеся половым путем.

Считают, что обсуждать ВИЧ трудно 74% опрошенных в возрасте от 18 до 45 лет, сифилис - 71%, гонорею - 63%. Также к "трудным" темам относят зависимости (наркомания, алкоголизм), психические расстройства (шизофрению, старческую деменцию) и паразитов (гельминты, педикулез).

Считают, что общество с презрением относится к больным сифилисом - 77% опрошенных, к больным ВИЧ - 69%, к больным педикулезом и гельминтами - 64 и 50% соответственно.

К табуированности тем в среднем более чувствительны женщины, чем мужчины. Например, 81% женщин и 72% мужчин говорят, что им сложно обсуждать с врачом сифилис, гонорею - 76% женщин и 60% мужчин.

По мнению опрошенных, наиболее табуированные симптомы связаны с половой сферой и с работой ЖКТ. Две трети опрошенных (78%) в возрасте от 18 до 45 лет признались в трудности обсуждения с врачом проблемы с потенцией, еще 72% респондентов сложно говорить о недержании мочи, о выделениях и зуде - 70% и 67% соответственно.

Наиболее стигматизированными, связанными с общественным осуждением заболеваниями являются также ИППП, зависимости и паразиты. Например, 77% опрошенных согласились с тем, что общество с презрением относится к людям, страдающим сифилисом, 69% - ВИЧ, 75% - наркоманией и 69% - алкоголизмом, 64% - педикулезом.

Помимо смущения и стигматизации можно обратить внимание на заболевания, которые пациенты воспринимают как неизлечимые или практически неизлечимые. Например, онкологические заболевания признали такими 71% опрошенных.

Участники дискуссии обсудили возможности решения сложившейся ситуации стигматизации заболеваний в России. А именно, это психологическая работа и информационная помощь как больным, так и родственникам заболевших, грамотное освещение в средствах массовой информации.

Татьяна Бузина: "Необходимо понимать, что скрываемая стигма это опасное состояние, которое наносит ущерб психологическому и физическому здоровью больного. На данный момент существуют исследования, которые доказывают, что при сокрытии стигмы пациентами из-за переживаемого стресса и негативных эмоциональных состояний их заболевания могут иметь более тяжелые последствия. В этой ситуации необходимо показывать обществу, что здесь нет места дискриминации, к людям со стигматизированными заболеваниями необходимо относится так же как и к обычным и не забывать, что заболеть может каждый из нас".

"На сегодняшний день главным препятствием в решение проблемы заболеваемости ВИЧ-инфекций является стигматизация – общество незаслуженно относит заболевших к маргинальным группам" - отметил Андрей Злобин.

Безусловно, в России есть ряд коммуникационных кампаний, направленных на информирование людей об обследованиях и распространенности табуированных заболеваний. Однако в СМИ данная тема практические никогда не затрагивалась.

"Необходимость детабуировать заболевания, ставшие для людей запретной темой, предполагает обновление общественной информационной повестки. Для СМИ это означает появление нового тематического направления, задача которого - вытеснить из сознания людей глубинный страх перед табуированными заболеваниями, вызывающий нежелание и слышать о них. Его должна заместить убеждённость: информирован – значит вооружен. Она способна сделать человека активным противоборцем болезней. Но чтобы такое замещение произошло, информационную работу нужно вести очень грамотно, систематически, умело пользуясь разными инструментами для передачи информации разным аудиториям, - подчеркнула Галина Лазутина. – При этом во всех случаях следует опираться на этические постулаты, требующие уважения к личности заболевшего, проявления понимания и сочувствия, помощи, организации такого взаимодействия, которое бы не травмировало больного и было безопасно для окружающих".

Свободное и достаточное информирование, выработка терпимости по отношению к заболевшим со стороны общества, постепенная работа по освещенности табуированных заболеваний со стороны представителей СМИ и грамотная подача материалов о распространении и лечении заболеваний могут стать важными шагами в детабурованности многих заболеваний в России.