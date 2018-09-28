В Москве стартует российский этап Эстафеты огня Зимней универсиады-2019

Красноярск, 28 сентября 2018 г. 29 сентября 2018 г. в России начинается федеральный этап Эстафеты огня XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года (0+), который охватит 30 крупных городов страны.

Масштабный международный проект стартовал 20 сентября в Италии в Турине, где прошла торжественная церемония зажжения огня Зимней универсиады-2019. В рамках международного этапа Эстафеты огня факелоносцы пробежали по улицам Алматы (Казахстан) и Харбина (КНР). Завершится проект 1 марта 2019 года в Красноярске - столице Студенческих игр.

Первой в России огонь Зимней универсиады-2019 встретит Москва. Общая протяженность маршрута – 7 500 м. Эстафета огня стартует в Большом амфитеатре парка "Зарядье" в 16.30. Путешествие огня по столице пройдет мимо известных достопримечательностей столицы: Парящего моста, Храма Василия Блаженного, Дома Пашкова, Кремля, памятника Петру I, Крымского моста, Пушкинского моста и других.

Огонь по улицам Москвы пронесут более 50 факелоносцев, среди которых олимпийский чемпион по фехтованию, Министр спорта РФ Павел Колобков, Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков, четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов, олимпийский чемпион по конькобежному спорту, руководитель Департамента спорта г. Москвы Николай Гуляев, президент баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин, директор Российского центра гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи Ксения Разуваева, старший вице-президент, финансовый директор горно-металлургической компании "Норильский никель" Сергей Малышев, президент корпорации "Сибирское здоровье" Татьяна Гороховская, генеральный директор металлургической объединенной компании "РУСАЛ" Владислав Соловьев, артистка Владимирского губернаторского оркестра Анна Храмова, спортивный корреспондент ТАСС Альберт Стародубцев, руководитель федерального проекта #зожСДР, автор проектов #СпортивнаяСтрана #КомандаЗвездныйДесант Злата Чепурная.

Факелоносцев на маршруте будут сопровождать три кароса – декорированные фестивальные машины с платформами. На движущихся мини-сценах зрители увидят шоу-презентацию зимних видов спорта, которые включены в программу предстоящих Студенческих игр.

Завершится московский этап Эстафеты огня в 18.00 на Фестивальной аллее Олимпийского комплекса "Лужники" большим праздником, хедлайнерами которого станут Елена Темникова, МОТ и Кравц.

Отметим, что до начала праздника с 16.00 в "Лужниках" пройдет торжественная церемония награждения лучших студентов-спортсменов Москвы и ректоров высших учебных заведений, а также большой физкульт-парад.

Из Москвы огонь Зимней универсиады-2019 отправится в Калининград, где Эстафета пройдет 3 октября.

Дополнительная информация для СМИ:

Анна Алексеева, информационный отдел Департамента Эстафеты огня Зимней универсиады-2019, тел. +79293582019.

Программа для СМИ:

16:30 – церемония встречи огня Зимней универсиады-2019 (парк "Зарядье", сцена Большого амфитеатра, ул. Варварка, 6);

17:15 – старт бегового этапа по улицам Москвы;

18:00 – финальное празднование: зажигание чаши огня, концертная шоу-программа, фейерверк (Фестивальная аллея ОК "Лужники", Лужнецкая наб., 24).

Контакт для работы СМИ на этапе Эстафета огня в Москве:

Егор Семенов, информационный отдел Департамента Эстафеты огня Зимней универсиады-2019, +79535850907