В 2020 году Владивосток вновь встретит "СКФ Дальневосточную регату учебных парусников"

Москва, 28 сентября 2018 г. В наш век высоких технологий парусные суда могут казаться старомодными, однако они по-прежнему незаменимы для подготовки будущих капитанов, воспитания молодых моряков. Многие учебные заведения морского профиля по всему миру используют принадлежащие им парусники, чтобы проводить практику для своих кадетов. Под руководством опытных наставников молодые курсанты выходят в море, получают возможность на практике приобщиться к морскому делу и, работая в команде, познать азы будущей профессии.

Одним из самых ярких моментов такого учебного похода, безусловно, станет участие в международной регате больших парусников. В этом году подобное мероприятие впервые прошло на Дальнем Востоке России. Участие в регате приняли учебные парусники из России, Японии, Индонезии, Республики Корея, а также парусные яхты из КНР. Старт мероприятиям регаты был дан 27 августа в южнокорейском городе Йосу, после чего парусники преодолели дистанцию в 600 морских миль и прибыли во Владивосток – к началу Восточного экономического форума.

По традиции парусные регаты проходят под патронатом глав государств-участников. В день открытия российского этапа "СКФ Дальневосточной парусной регаты 2018" президент России Владимир Путин обратился с приветственным словом к участникам этого уникального события: "…Важно, что регата объединяет людей разных возрастов, которые искренне преданы избранному делу и морскому братству. Курсанты училищ, школьники, которые совершают свои первые шаги в искусстве управления судами – получают отличную возможность перенять секреты профессии – у опытных моряков. Раскрыть свои таланты и лучшие человеческие качества, которые требуются в море – мужество, выносливость, чувство локтя".

Владивосток стал столицей регаты на шесть дней. В эти дни жители и гости города смогли бесплатно посетить парусники, увидеть красочный парад экипажей по улицам города и "Парад парусов" по акватории Амурского залива, стать участниками различных событий, связанных с проведением первой дальневосточной регаты. Во время "Открытых трапов" в течение одного дня на борт парусников поднималось до семи тысяч человек, были организованы экскурсии для 40 учебных заведений Приморского края, в том числе и для детей, оставшихся без попечения родителей.

Самым красочным мероприятием владивостокского этапа регаты стала гонка парусных судов в акватории Амурского залива. На дистанцию одновременно вышли около 80 детско-юношеских парусных лодок, более 60 килевых яхт класса C и D и пять больших учебных парусников класса А и В.

Кульминацией Дальневосточной регаты (0+) стала церемония награждения экипажей, в которой приняли участием лидеры пяти государств. Владимир Путин вручил приз за первое место в регате российскому учебному парусному судну "Надежда". Премьер-министр Республики Корея Ли Нак Ён наградил японское судно Kaiwo Maru за "Вклад в развитие парусных традиций и морского дела". Премьер-министр Японии Синдзо Абэ вручил приз экипажу шхуны Koreana из Республики Корея в номинации "Международное морское братство". Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга вручил приз экипажу "Qingdao Team" из КНР "За волю к победе". Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин наградил самых маленьких участников регаты – победителей детско-юношеских соревнований в яхтах класса "Оптимист" и "Кадет" среди детей до 12 лет Софье Даниленко и Илье Соловейчик.

В России международные регаты учебных парусников проводятся ежегодно в соответствии с утвержденной Министерством транспорта Российской Федерации пятилетней программой. Следующая регата пройдет в 2019 году на Черном море, а в 2020 году соревнование учебных парусников снова примет Владивосток.

Программа Регат учебных парусников реализуется под лозунгом "Морское братство и сотрудничество". За последние несколько лет в таких мероприятиях приняли участие парусники из 23 стран мира с экипажами в составе более 6000 человек 34 национальностей, а мероприятия регат посетили около 2 миллионов жителей и гостей регионов.

Главной целью парусных соревнований является повышение физического и духовного развития и воспитания чувства патриотизма у молодежи, привлекательности морской профессии, укрепление международных контактов, воспитание бережного отношения к природе и чистоте водных ресурсов.

Проходящие в России международные регаты учебных парусников организуются некоммерческой организация “Sail Training International” (Сэйл Трейниг Интернешнл) и Ассоциацией учебных парусников России, титульным спонсором таких регат на протяжении многих лет является компания "Совкомфлот", при поддержке которой такие событие стали проводится в России на регулярной основе. Большую поддержку в организации и проведении "СКФ Дальневосточной регаты 2018" также оказал целый ряд крупнейших компаний России и АТР – таких как "Сбербанк", "Газпром", "Транснефть", "Сахалин Энерджи", NYK Line (Н.Ю.Кей Лайн, Япония), Hyundai (Хёндэ, Республика Корея).

Организаторы выражают надежду, что к запланированной на 2020 год Дальневосточной регате присоединятся порты Японии и КНР, а парусные суда из Вьетнама, Индии и стран Южной Америки с курсантами и кадетами на борту примут участие в этом значимом для региона мероприятии и пройдут по всему маршруту регаты.