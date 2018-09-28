"МРСК Урала" намерена обратиться с заявлением о признании ПАО "Челябэнергосбыт" банкротом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. ОАО "МРСК Урала" намерено обратиться с заявлением о признании ПАО "Челябэнергосбыт" банкротом. Как сообщили накануне в департаменте по связям с общественностью МРСК, компания опубликовала уведомление о своем намерении обратиться в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением о признании ПАО "Челябэнергосбыт" несостоятельным (банкротом) в связи с возникновением у должника признаков банкротства, установленных п.2 ст.3 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".

В департаменте отмечают, что уведомление размещено на сайте "Федресурс" - Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности.

"ПАО "Челябэнергосбыт" до сих пор не урегулирует в добровольном порядке вопрос по погашению дебиторской задолженности перед электросетевой компанией, которая составляет более 3,5 миллиардов рублей. На данный момент Арбитражным судом Челябинской области выданы исполнительные листы о взыскании с ПАО "Челябэнергосбыт" в пользу ОАО "МРСК Урала" части основного долга. Задолженность по исполнительным листам не погашена. Остальные судебные процессы продолжаются", - сообщают в МРСК.

Крупнейший частный сбытовой актив ПАО "Челябэнергосбыт" был лишен возможности вести энергосбытовую деятельность в статусе гарантирующего поставщика приказом Министерства энергетики Российской федерации № 497 от 25 июня 2018 года. Ранее наблюдательный совет некоммерческого партнерства (НП) "Совет рынка" принял решение о лишении ПАО "Челябэнергосбыт" статуса субъекта оптового рынка электрической энергии и мощности.

ПАО "Челябэнергосбыт" - последняя сбытовая компания, аффилированная со структурами АО "Межрегионсоюзэнерго" (МРСЭН), которая лишена статуса ГП в стране. В 2018 году из-за многочисленных нарушений законодательства статус гарантирующего поставщика потеряли структуры МРСЭН в Хакассии, Вологодской и Архангельской областях, Свердловской и Челябинской области. Их функции сейчас выполняют дочерние общества Группы компаний "Россети".

В МРСК Урала напоминают, что бывшему генеральному директору МРСЭН Юрию Шульгину в прошлом году было предъявлено заочное обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями. Тверской райсуд Москвы санкционировал заочный арест бывшего генерального директора энергосбытового холдинга. Ходатайство следователя следственного департамента МВД РФ о заочном аресте Юрия Шульгина касалось дела о махинациях бывшего руководства МРСЭН. "В МВД считают, что бывшее руководство МРСЭН использовало средства как в личных целях, так и для приобретения сбытовых активов по стране. Поскольку предприниматель не ходил на допросы, а затем и вовсе выехал из России, Юрия Шульгина в начале 2017 года объявили в федеральный, а затем и в международный розыск", - сказано в сообщении.

В компании добавили, что в начале августа 2018 года следствие переквалифицировало обвинение на более тяжкое по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). В связи с этим была вновь инициирована процедура ареста Юрия Шульгина в суде. Мотивируя ходатайство об аресте, правоохранительные органы обратили внимание на то, что Юрий Шульгин, скрываясь от следствия, обвиняется в тяжком преступлении, имеет второе гражданство — Федерации Сент-Китс и Невис (островное государство в восточной части Карибского моря) и вид на жительство в США. А находясь на свободе, он может продолжать координировать незаконную деятельность. Представитель Генпрокуратуры ходатайство поддержал. Юрий Шульгин вновь арестован заочно и объявлен в международный розыск.

О компании

Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала (ОАО "МРСК Урала") основана в феврале 2005 года. В состав компании входят три филиала: "Свердловэнерго", "Челябэнерго" и "Пермэнерго", а также дочернее предприятие - ОАО "Екатеринбургская электросетевая компания". Основной поставщик услуг по транспорту электроэнергии и технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям на территории Свердловской, Челябинской областей и Пермского края.

Компания осуществляет передачу электроэнергии по электрическим сетям напряжением 110 кВ - 0,4 кВ и технологическое присоединение потребителей к электросетям. На сегодня к электрическим сетям "МРСК Урала" присоединено более 1,6 млн потребителей, в том числе 30 тыс. промышленных предприятий Уральского региона. Общая площадь территории деятельности – почти 443 тыс. кв. км с населением более 10 млн. человек. В зоне ответственности находится более 130 тыс. км кабельных и воздушных линий электропередачи, свыше 30 тыс. подстанций с общей установленной мощностью более 29 тыс. МВА.

Общая численность персонала в сетевом хозяйстве – порядка 15 тыс. человек.