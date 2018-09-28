В театре "Русская песня" пройдет премьера музыкальной комедии "За двумя зайцами"

ТАСС, 28 сентября. 4, 5, 6 октября на сцене театра "Русская песня" состоятся премьерные показы музыкальной комедии "За двумя зайцами" по пьесе украинского писателя и драматурга Михаила Старицкого. Главный герой хрестоматийного сюжета – Свирид Петрович Голохвастов – гуляка и транжира, который решил поправить свое материальное положение женитьбой на Проне – некрасивой барышне с богатым приданым и одновременно завести роман с красавицей. Что из этого вышло? В народе говорят: "За двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь".

"Произведение написано в 1873 году, ровно 145 лет назад, но и по сей день не потеряло своей актуальности, - говорит художественный руководитель театра Надежда Бабкина. - Встречаются и сейчас такие Голохвастовы, которые ничего не имеют за яркой, модной внешностью, но желают получить от жизни все и сразу".

Режиссер Нина Чусова взглянула на злободневный и поучительный сюжет комедии совершенно по-новому и практически полностью переписала пьесу Михаила Старицкого – убрала некоторых персонажей, изменила диалоги, а действие переместила из Киева в южный портовый город.

"На юге России особенно ярко ощущается многообразие традиционных культур, которыми богата наша страна, - говорит режиссер постановки Нина Чусова. - В спектакле мы смешали украинский фольклор с южно-российским, добавили туда что-то из турецкой культуры, тем самым желая подчеркнуть многонациональность России. Мне кажется, что такой подход очень уместен на сцене театра фольклора, особенно, в наше время".

На главную роль режиссер пригласила актера Павла Деревянко и телеведущего Дмитрия Хрусталева. Два состава и у роли Прони – ее исполняют актриса театра "Ленком" Олеся Железняк и комедийная актриса, получившая известность как участница шоу "Comedy Woman", Марина Федункив.

Инициатором постановки выступила художественный руководитель театра "Русская песня" Надежда Бабкина. В спектакле она предстает в образе торговки яблоками Секлиты – женщины с характером, которая спуску никому давать не привыкла.

Также в спектакле принимают участие всеми любимые актеры – признанные мастера комедийного жанра: Татьяна Кравченко, Ольга Волкова, Владимир Долинский, Александр Чернявский.

Много искрометного юмора, музыка, танцы, любимые песни в исполнении популярных артистов – у спектакля есть все шансы, чтобы предстать перед зрителями в статусе "театрального хита".