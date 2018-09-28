Продукция "Страна Здравландия" вошла в список подарков новорожденным

ТАСС, 28 сентября. С 1 октября в России начнется федеральная акция "Подарок новорожденному". Родителям 200 младенцев вручат подарочные наборы: в них включена продукция известной российской марки "Страна Здравландия".

С 1 октября в России стартует федеральная акция Президента России и лидера ОНФ В. В. Путина "Подарок новорожденному", проводимая при содействии Общероссийского Народного Фронта и экспертно-просветительского центра "Выбор Родителей". Родители двухсот малышей, появившихся на свет с этой даты, станут счастливыми обладателями подарочных наборов.

В комплекты из 14 принадлежностей, необходимых детям в первые месяцы жизни, включены гель для подмывания и экстракты для купания "Страна Здравландия" (ООО "Алкой-Фарм"). Продукция изготовлена на основе натуральных растительных компонентов и идеально подходит для бережного ухода за нежной кожей малышей с самого рождения.

Экспертное сообщество выбрало средства за высокое качество и безопасный состав. Гель и экстракты также стали лидерами опроса среди российских мам – более 95% доверяют гигиену своих малышей "Стране Здравландии".

Гипоаллергенный гель для подмывания мягко очищает, увлажняет, предотвращает образование воспалений и опрелостей. В отличие от жидкого мыла средство содержит больше активных веществ. В состав входят Д-пантенол, экстракты ромашки и календулы.

Натуральные экстракты трав предназначены для купания малышей с первых дней жизни. Средства отличаются широким спектром действия: питают и увлажняют, снимают зуд и раздражение на коже, успокаивают нервную систему, налаживают сон, укрепляют иммунитет и защищают от простуд. Они не содержат мыла, искусственных ароматизаторов и красителей, а также очень удобны в применении – ванночка для купания готовится в течение 10 секунд.

Линейка состоит из 6 экстрактов:

Ромашка;

Череда;

Хвойный;

Сонные травы;

Неболейка;

Здоровая кожа.

Гель для подмывания и экстракты для купания "Страна Здравландия" представлены в детских магазинах и аптечных сетях. Получить полную информацию о продуктах и точках продаж можно на официальном сайте производителя https://zdravlandiya.ru/ или по телефону горячей линии 8-800-333-999-1.