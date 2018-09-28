Оргкомитет IV Конгресса "Промышленная экология регионов" начал формировать программу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Оргкомитет IV Международного конгресса "Промышленная экология регионов" (18+) приступил к формированию программы мероприятия, которое стало традиционной дискуссионной площадкой РОСПРОМЭКО. Как сообщила ТАСС соорганизатор конгресса, член Экспертного совета при комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Юлия Корнеева, грядущий конгресс соберется в Екатеринбурге в конце февраля-начале марта 2019 года.

Почему именно Урал становится точкой притяжения экологической тематики на уровне международных экспертов? По мнению министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексея Кузнецова, Средний Урал, как регион с самой высокой в России концентрацией промышленности, ставит экологию на приоритетное место – это важнейший компонент качества жизни. Активная хозяйственная деятельность позволяет Свердловской области достичь высокого уровня экономики, и в тоже время характеризуется интенсивной эксплуатацией природных ресурсов.

Среди новых экологических приоритетов, которые обозначились в 2018 году по итогам конгресса и межконгрессных мероприятий, эксперты отмечают ряд новых направлений. Среди них – межтерриториальное взаимодействие, сотрудничество с Китаем в развитии Севморпути, "синей экономики", терраформировании и полярного IT-хаба.

"В рамках наших мероприятий на "ИННОПРОМе" и V Российско-Китайского ЭКСПО мы также сохранили преемственность направлений. Среди тем обсуждения были "комфортная городская среда" и "умный город". Организаторы видят в этом стратегическое направление пространственного развития территорий, тем более промышленных. В программу мероприятий площадки также неизменно включаются вопросы продовольственной и пищевой безопасности, образования и подготовки кадров для устойчивого развития регионов", - рассказала Юлия Корнеева.

"Впервые широко на экспертном уровне в рамках "ИННОПРОМа" обсуждался ряд новых тем. Среди них - межрегиональное и трансграничное сотрудничество Россия и Китая. Рассмотрение профильных вопросов с участием китайских коллег дало возможность полноценно развивать международную направленность дискуссионной площадки РОСПРОМЭКО. В рамках обсуждения другой темы – "Арктика и труднодоступные районы" - были подняты вопросы устойчивого развития этих стратегически важной для России территории, обсуждены проблемы и перспективы. В этом направлении мы намерены продолжить дискуссию и уже приступили к формированию "Арктической платформы Урала", - сказала эксперт, добавив, что, учитывая важность темы, заинтересованность научного сообщества и ее актуальность, к IV Конгрессу оргкомитет сформирует концепцию платформы.

Тема III Конгресса, прошедшего в апреле 2018 года, была сформулирована так: "Перспективы устойчивого развития регионов в аспектах рационального использования сырьевой базы. Роль волонтерского движения в стабилизации развития общества и формировании экологического сознания". Акцент межконгрессной деятельности был сделан на "ИННОПРОМ-2018" - в рамках крупнейшей в России промышленной выставки прошел ряд экологических конференций. Их программа включала три совершенно новых направления, отмечают организаторы.

"Темы всех мероприятий дискуссионной площадки вытекают из направления устойчивого развития регионов. Таким образом, вопросы экономики, промышленности, социальной сферы, образования, культуры, здравоохранения, пищевой и продовольственной безопасности и другие рассматриваются в аспекте экологии", - отметила Корнеева.

В 2019 году конгресс "Промышленная экология регионов" пройдет в Екатеринбурге в четвертый раз. Идея его проведения вне столиц созрела как реакция профессионального сообщества на потребность формирования дискуссионной площадки нового формата. Он предполагает решение и обсуждение проблемы не узким кругом специалистов, а привлечение к дискуссии коллег из разных отраслей, достижение комплексного подхода и всестороннего обзора поднимаемых тем.

"Конгресс «Промышленная экология регионов" стал ежегодным масштабным промышленно-экологическим международным и межрегиональным мероприятием, проходящим в одном из самых промышленно насыщенных регионов России, в Свердловской области. Мы ждем предложений и новых идей в работе международной дискуссионной площадки РОСПРОМЭКО", - сказала она.

"В регионе традиционно высок объем образования отходов производства, и вопросы переработки отходов являются одними из важнейших. В 2017 году хозяйствующими субъектами образовано 166,9 млн тонн отходов производства и потребления, из них 88,4% составляют отходы добычи полезных ископаемых, в основном практически неопасные отходы. Объем образования твердых коммунальных отходов составляет менее 1% от общего объема образования отходов по области", - сказал министр в ходе конференции "Утилизация (переработка) отходов – рациональное ресурсопользование" - сентябрьском межконгрессном мероприятии международного форума.

По данным министра, объем утилизации и обезвреживания отходов производства и потребления в 2017 году составил 69,7 млн тонн или 41,8% от объема образования отходов по области в целом. В регионе подписано 28 соглашений, регулирующих взаимодействие в сфере охраны окружающей среды между властями региона и предприятиями – крупными источниками загрязнения окружающей среды. За период действия соглашений с 2011 по 2017 годы объем размещения отходов сократился на 15,8% - со 117,1 млн т/год до 98,6 млн т/год.

"Конференция стала важным источником информации, местом обсуждения новых идей, она способствует сохранению окружающей среды и эффективному управлению природными ресурсами", – отметил министр.

О конгрессе

Международная дискуссионная площадка РОСПРОМЭКО образовалась в 2015 году. На I конгрессе в феврале 2016 года была принята резолюция, которая определила его как постоянно действующую площадку. Основным мероприятием дискуссионной площадки является Конгресс, который всегда планируется на первый квартал года. Также в рамках форума - три межконгрессных мероприятия и подведение итогов конкурса "Урал – территория зеленого роста".

Резолюция предыдущего III Всероссийского конгресса "Промышленная экология регионов", который прошел в Екатеринбурге в апреле 2018 года, была утверждена решением Комитета Совета Федерации РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Организаторы конгресса - Российский форум "РосПромЭко", Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области и ЗАО "Зеленая Долина". Конгресс проводится при поддержке губернатора и правительства Свердловской области, Торгово-промышленной палаты РФ, Уральской торгово-промышленной палаты, Федерального агентства лесного хозяйства, Департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу, Департамента лесного хозяйства Свердловской области, Федеральной службы по надзору в сфере природопользования РФ, Департамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Уральскому федеральному округу, Союза Архитекторов России, Уральского Архитектурно-художественного Университета, Московского Государственного Университета имени М.В.Ломоносова, НОЦ БИОМЕД.