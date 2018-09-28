Оргкомитет IV Конгресса "Промышленная экология регионов" начал формировать программу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Оргкомитет IV Международного конгресса "Промышленная экология регионов" (18+) приступил к формированию программы мероприятия, которое стало традиционной дискуссионной площадкой РОСПРОМЭКО. Как сообщила ТАСС соорганизатор конгресса, член Экспертного совета при комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Юлия Корнеева, грядущий конгресс соберется в Екатеринбурге в конце февраля-начале марта 2019 года.
"Конгресс «Промышленная экология регионов" стал ежегодным масштабным промышленно-экологическим международным и межрегиональным мероприятием, проходящим в одном из самых промышленно насыщенных регионов России, в Свердловской области. Мы ждем предложений и новых идей в работе международной дискуссионной площадки РОСПРОМЭКО", - сказала она.
В 2019 году конгресс "Промышленная экология регионов" пройдет в Екатеринбурге в четвертый раз. Идея его проведения вне столиц созрела как реакция профессионального сообщества на потребность формирования дискуссионной площадки нового формата. Он предполагает решение и обсуждение проблемы не узким кругом специалистов, а привлечение к дискуссии коллег из разных отраслей, достижение комплексного подхода и всестороннего обзора поднимаемых тем.
"Темы всех мероприятий дискуссионной площадки вытекают из направления устойчивого развития регионов. Таким образом, вопросы экономики, промышленности, социальной сферы, образования, культуры, здравоохранения, пищевой и продовольственной безопасности и другие рассматриваются в аспекте экологии", - отметила Корнеева.
Конгресс 2018 года
Тема III Конгресса, прошедшего в апреле 2018 года, была сформулирована так: "Перспективы устойчивого развития регионов в аспектах рационального использования сырьевой базы. Роль волонтерского движения в стабилизации развития общества и формировании экологического сознания". Акцент межконгрессной деятельности был сделан на "ИННОПРОМ-2018" - в рамках крупнейшей в России промышленной выставки прошел ряд экологических конференций. Их программа включала три совершенно новых направления, отмечают организаторы.
"Впервые широко на экспертном уровне в рамках "ИННОПРОМа" обсуждался ряд новых тем. Среди них - межрегиональное и трансграничное сотрудничество Россия и Китая. Рассмотрение профильных вопросов с участием китайских коллег дало возможность полноценно развивать международную направленность дискуссионной площадки РОСПРОМЭКО. В рамках обсуждения другой темы – "Арктика и труднодоступные районы" - были подняты вопросы устойчивого развития этих стратегически важной для России территории, обсуждены проблемы и перспективы. В этом направлении мы намерены продолжить дискуссию и уже приступили к формированию "Арктической платформы Урала", - сказала эксперт, добавив, что, учитывая важность темы, заинтересованность научного сообщества и ее актуальность, к IV Конгрессу оргкомитет сформирует концепцию платформы.
Кроме этого, отметила Корнеева, на "ИННОПРОМе-2018" конкурс "Урал – территория зеленого роста" пополнился двумя номинациями: "Зеленая архитектура" и "Эко-продукт".
"В рамках наших мероприятий на "ИННОПРОМе" и V Российско-Китайского ЭКСПО мы также сохранили преемственность направлений. Среди тем обсуждения были "комфортная городская среда" и "умный город". Организаторы видят в этом стратегическое направление пространственного развития территорий, тем более промышленных. В программу мероприятий площадки также неизменно включаются вопросы продовольственной и пищевой безопасности, образования и подготовки кадров для устойчивого развития регионов", - рассказала Юлия Корнеева.
Экологические приоритеты Урала
Среди новых экологических приоритетов, которые обозначились в 2018 году по итогам конгресса и межконгрессных мероприятий, эксперты отмечают ряд новых направлений. Среди них – межтерриториальное взаимодействие, сотрудничество с Китаем в развитии Севморпути, "синей экономики", терраформировании и полярного IT-хаба.
Почему именно Урал становится точкой притяжения экологической тематики на уровне международных экспертов? По мнению министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексея Кузнецова, Средний Урал, как регион с самой высокой в России концентрацией промышленности, ставит экологию на приоритетное место – это важнейший компонент качества жизни. Активная хозяйственная деятельность позволяет Свердловской области достичь высокого уровня экономики, и в тоже время характеризуется интенсивной эксплуатацией природных ресурсов.
"В регионе традиционно высок объем образования отходов производства, и вопросы переработки отходов являются одними из важнейших. В 2017 году хозяйствующими субъектами образовано 166,9 млн тонн отходов производства и потребления, из них 88,4% составляют отходы добычи полезных ископаемых, в основном практически неопасные отходы. Объем образования твердых коммунальных отходов составляет менее 1% от общего объема образования отходов по области", - сказал министр в ходе конференции "Утилизация (переработка) отходов – рациональное ресурсопользование" - сентябрьском межконгрессном мероприятии международного форума.
По данным министра, объем утилизации и обезвреживания отходов производства и потребления в 2017 году составил 69,7 млн тонн или 41,8% от объема образования отходов по области в целом. В регионе подписано 28 соглашений, регулирующих взаимодействие в сфере охраны окружающей среды между властями региона и предприятиями – крупными источниками загрязнения окружающей среды. За период действия соглашений с 2011 по 2017 годы объем размещения отходов сократился на 15,8% - со 117,1 млн т/год до 98,6 млн т/год.
"Конференция стала важным источником информации, местом обсуждения новых идей, она способствует сохранению окружающей среды и эффективному управлению природными ресурсами", – отметил министр.
О конгрессе
Международная дискуссионная площадка РОСПРОМЭКО образовалась в 2015 году. На I конгрессе в феврале 2016 года была принята резолюция, которая определила его как постоянно действующую площадку. Основным мероприятием дискуссионной площадки является Конгресс, который всегда планируется на первый квартал года. Также в рамках форума - три межконгрессных мероприятия и подведение итогов конкурса "Урал – территория зеленого роста".
Резолюция предыдущего III Всероссийского конгресса "Промышленная экология регионов", который прошел в Екатеринбурге в апреле 2018 года, была утверждена решением Комитета Совета Федерации РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.
Организаторы конгресса - Российский форум "РосПромЭко", Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области и ЗАО "Зеленая Долина". Конгресс проводится при поддержке губернатора и правительства Свердловской области, Торгово-промышленной палаты РФ, Уральской торгово-промышленной палаты, Федерального агентства лесного хозяйства, Департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу, Департамента лесного хозяйства Свердловской области, Федеральной службы по надзору в сфере природопользования РФ, Департамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Уральскому федеральному округу, Союза Архитекторов России, Уральского Архитектурно-художественного Университета, Московского Государственного Университета имени М.В.Ломоносова, НОЦ БИОМЕД.