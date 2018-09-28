Москва, 27 сентября. III Российский бизнес-форум "Атланты" завершил свою работу. В нем приняли участие 3194 предпринимателя и 80 спикеров.

В ходе выступлений со сцены и общения в интерактивных форматах чаще всего звучали пять актуальных для бизнесменов тем: взаимоотношения бизнеса и государства, вопросы личностного развития, влияние новых технологий на бизнес, цифровизация и цифровая коммуникация, а также здоровье и баланс между работой и личной жизнью.

Председатель счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что система государственного управления не соответствует задачам, которые стоят перед страной. По его мнению, контрольные функции государства нужно сократить в два раза до европейского уровня. Без этого нельзя говорить о партнерских или рациональных отношениях между бизнесом и государством.

Другой актуальной темой стал вопрос личностного развития. Это подтвердил высокий спрос на встречи с менторами из разных сфер бизнеса: 600 сессий со 100 экспертами были забронированы за несколько часов. Предприниматели из списка Forbes откровенно признавались, что несмотря на все свои достижения, продолжают учиться. Так, Рубен Варданян, российский предприниматель и филантроп (Forbes, №109), рассказал, что обязательно учится чему-то новому раз в два года.

На форуме неоднократно говорили о важности технологий для развития бизнеса. При этом 51% опрошенных в ходе одной из сессий предпринимателей считают, что Россия может стать лидером инноваций в ближайшее время, но это касается лишь небольшого числа компаний. А 14% респондентов видят основными драйверами инноваций госкорпорации.

Изменение среды отразилось и на общении бизнеса с конечными потребителями. Предприниматели все чаще стремятся вести диалог со своей аудиторией напрямую, от первого лица. Для того, чтобы компания стала успешной в соцсетях, владелец должен сам стать успешным блогером или пригласить медийное лицо, считает Дмитрий Портнягин, российский бизнес-блогер №1. С ним соглашается Петр Осипов, основатель "Бизнес-молодости": "У нас даже суперуспешные предприниматели считают, что неловко хвастаться успехами, надо больше о себе рассказывать".

Предприниматели сошлись во мнении, что для успеха бизнеса важен драйв и поиск баланса между работой и личной жизнью. Глава Google в России Юлия Соловьева подчеркнула: "Деньги дают возможность не делать то, чего ты не хочешь делать. Важно что-то делать и не впадать в ступор".

"Атланты" — площадка, где как раз продвигаются успешные ролевые модели предпринимателей. При этом в ходе форума участники получили не только инструменты для развития бизнеса, но и качественный нетворкинг. Оскар Хартманн, основатель KupiVip и Carprice, заявил, что заключил в ходе форума три сделки и провел более 50 переговоров.

"Предприниматели — лучшие люди Земли. Оказавшись в лесной чаще с топором, мы руками прорубаем путь к мечте. Когда встречаем ветер, ураган, болото и кто-то объясняет, почему ничего не получится, мы все равно делаем. А если не получается, мы начинаем заново. И если мы не сдаемся, то всегда побеждаем. Ради таких людей мы и делаем "Атланты", — отметил Михаил Воронин, основатель бизнес-сообщества.

До встречи на "Атлантах"-2019!

О бизнес-сообществе "Атланты":

Основано Михаилом Ворониным в 2012 г. Летом 2018 г. партнером бизнес-сообщества стал Рубен Варданян, социальный инвестор, венчурный филантроп. "Атланты" создают новую предпринимательскую Россию, где статус предпринимателя определяется не наличием ИП или ООО, а осознанным подходом к жизни, инициативой и ответственностью — за себя, семью, бизнес, страну.

Возрастное ограничение 18+

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