Правительство Югры: власть участвует в судьбе каждого работника завода МДФ

ТАСС, 28 сентября. Совещание руководителей органов исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с руководством Кондинского района и завода МДФ по вопросу трудоустройства высвобождаемых сотрудников завода прошла в пятницу в поселке Мортка. Об этом сообщили в департаменте общественных и внешних связей региона.

"По состоянию на сегодняшний день практически все сотрудники завода МДФ высвобождены. Остался не уволенным один человек, женщина, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком. Из числа уволенных 214 человек были уволены по соглашению сторон, 65 – сокращены, в том числе 10 сокращены досрочно. Трое уволены по собственному желанию, четверо – по истечению срока трудового договора. Один человек уволен, расторгнут договор с руководителем предприятия", - рассказал директор Междуреченского центра занятости населения Владимир Черновасиленко. Из числа высвобожденных 46 граждан трудоустроены, 4 – считаются занятыми. Один осуществляет уход за ребенком-инвалидом. Из них 3 предпринимателя и один считается занятым, как получивший выплаты из Пенсионного фонда.

Также, по информации ЦЗН, что на сегодня из числа высвобожденных работников 10 уже приступили к профобучению, 5 закончили учебу.

В Центр занятости населения обратились 96 граждан, на регистрационном учёте состоит 71.

"Работа с высвобожденными работниками продолжается в индивидуальном порядке. Также решаются и вопросы технологического характера", - отметили в департаменте.

О заводе МДФ в поселке Мортка

Завод МДФ в поселке Мортка Кондинского района Югры начал работу в 2005 году, монтаж первых линий завода был проведен в 2001. Оборудование, по мнению экспертов, морально и физически изношено, требует модернизации и капитального ремонта. По заключению экспертных инжиниринговых организаций, которые провели в мае 2018 года технические обследования энергоцентра (котельной завода) и производственных линий, практически все элементы производства находятся в аварийном состоянии. Согласно экспертному заключению, обследуемые объекты не соответствуют требованиям промышленной безопасности.

"Капитальный ремонт потребует длительного времени и инвестиций, а простой предприятия по техническим причинам в 2017 году составил 248 дней", - отмечают специалисты.

Перспективы трудоустройства

ТАСС в департаменте уточнили, что проблема в настоящее время решаема. "Когда завод МДФ создавался, он был практические единственным работодателем в местности. Сейчас ситуация изменилась. В 2017 году запущены масштабные проекты Роснефти по разработке новых месторождений в этом районе, в частности – запущен инвестиционный проект ПАО "НК "Роснефть" по вводу в разработку Эргинского участка недр федерального значения (включающего часть Приобского месторождения), Кондинского, Западно-Эргинского, Чапровского, Новоендырского, Чупальского, Восточно-Салымского участков недр. По первоначальным расчетам, здесь потребуется не менее 1400 новых рабочих мест. Предприятие, осуществляющее добычу на территории Кондинского района "Конданефть", в первоочередном порядке будет принимать работников завода. Также ПАО "Газпром нефть" приобрело в пользование несколько участников недр на территории Кондинского района, здесь тоже потребуются немало рабочих рук", - рассказали в департаменте, добавив, что все имеющиеся варианты трудоустройства обсуждаются с каждым работником индивидуально, а персональные консультации департамент труда и занятости Югры проводит с июня по настоящее время.

"Предприятия, куда планируется трудоустроить работников завода МДФ, относятся к ТЭК, что потребует новых навыков и допусков для работников, ранее трудившихся на деревообрабатывающем предприятии. Для дальнейшего трудоустройства сотрудникам завода МДФ предложено пройти переподготовку и дополнительное обучение. Это обучение будет бесплатным. По каждому работнику завода МДФ планируется создание специальной программы переподготовки, прежде всего с учетом его базовых компетенций", - констатировали в департаменте.