Авторы малазийского "экономического чуда" выступят на Форуме стратегов в Петербурге

Санкт-Петербург, 28 сентября 2018 г. Президент организации PEMANDU Associates и "гуру" стратегического управления Идрис Джала примет участие в Форуме стратегов 22-23 октября в Санкт-Петербурге. Специально для гостей Форума стратегов (12+) экспертами PEMANDU будет организован интерактивный семинар "Лучшие практики развития территорий", который запланирован на 24 октября.

Благодаря работе PEMANDU, обеспечившей разработку и реализацию Программы трансформации Правительства (GTP) и Программы экономической трансформации (ЕТР), Малайзии за 2009–2015 гг. удалось увеличить рост ВВП до 5,6% во время глобального спада и поднять национальный доход на душу населения на 45%.

Успешная деятельность PEMANDU признана на мировом уровне. В России компания работает с ПАО "Сбербанк России", Федеральным дорожным агентством (Росавтодор), участвует в обучении кадрового резерва для органов государственного управления РФ. В рамках Форума стратегов запланировано подписание партнерского соглашения с МЦСЭИ "Леонтьевский центр" (оператором Форума).

Участники Форума стратегов и семинара смогут перенять опыт лидеров стратегического консалтинга по реализации программ реформирования экономики и госуправления. Основными экспертами/тренерами со стороны PEMANDU станут:

Дато’ Шри Идрис Джала – президент и генеральный директор PEMANDU Associates. В 2014 году Bloomberg признал Джала одним из десяти самых влиятельных политиков в мире;

Крис Датук Та – исполнительный директор PEMANDU Rus LLC;

– исполнительный директор PEMANDU Rus LLC; Рейне Старинк , исполнительный вице-президент PEMANDU Associates;

, исполнительный вице-президент PEMANDU Associates; Зехан Тео – старший вице-президент PEMANDU Associates.

На семинаре в интерактивном режиме будет отработан механизм согласования национальных, федеральных и региональных стратегий, целей и проектов в рамках нового майского указа Президента России. Участие в семинаре будет полезно руководителям российских городов и регионов, отвечающим за исполнение Указа № 204, за реализацию региональных и муниципальных стратегий развития и проектное управление.

Прием заявок на участие в семинаре заканчивается 15 октября. Число участников ограничено. Участники семинара получат Сертификат участия от имени АССЭТ.

Более подробную информацию о программе, условиях участия, организаторах и модераторах интерактивного семинара можно получить на сайте Форума стратегов, в разделе "Третий день".

Организаторы интерактивного семинара: Консорциум Леонтьевский центр – AV Group, PEMANDU Associates, Ассоциация специалистов по экономическому развитию территорий (АССЭТ).

Форум стратегов состоится 22-23 октября 2018 года в Санкт-Петербурге. В ходе более чем 30 мероприятий Форума представители министерств, субъектов федерации, муниципалитетов и государственных корпораций, российские и зарубежные эксперты обсудят методы и механизмы стратегического планирования, инициативы, направленные на внедрение зеленых технологий, формирование современной городской среды, повышение качества инвестиционных, инфраструктурных и социальных стратегий, и многие другие вопросы. Предварительная программа опубликована на сайте Форума.

Место проведения Форума: г. Санкт-Петербург, отель "Park Inn by Radisson Прибалтийская", ул. Кораблестроителей, д. 14.

Организаторы Форума: Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации, Правительство Санкт-Петербурга, Центр стратегических разработок, МЦСЭИ "Леонтьевский центр".

Генеральные информационные партнеры Форума: ТАСС, РИА "ФедералПресс", News.ru, медиахолдинг "Регионы России", Издательский дом "Гудок", портал "Utro.ru".

Информационные партнеры Форума: Российская газета, журнал "Русский репортер", журнал "Бюджет", журнал "Метод", ИА "Невские Новости", журнал "Эко-град", журнал "Окружающая среда Санкт-Петербурга".

Региональный инфопартнер: газета "Тамбовский курьер".

Сетевые медиапартнеры: Вестник Петербурга.

Научные журналы – партнеры Форума: научно-практический журнал "Региональная экономика. Юг России", научный журнал "Регион: экономика и социология".

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