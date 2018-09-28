Глава Минстроя РФ положительно оценил организацию капремонтов домов в Пермском крае

ТАСС, 28 сентября. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев положительно оценил организацию капремонтов домов в Пермском крае. Об этом сообщают в департаменте пресс-службы администрации губернатора региона по итогам V съезда региональных операторов капитального ремонта в многоквартирных домах, который прошел в Перми.

"Эффективность реализации программы капитального ремонта зависит от слаженности работы региональных и муниципальных властей. Была проделана большая идеологическая работа, нужно было убедить наших граждан в необходимости платежа на капитальный ремонт. Нам это удалось, люди откликнулись. Успех программы во многом зависит от работы "на земле". Там, где эффективно организовано взаимодействие между региональными властями и муниципалитетами, там есть успех. Пермский край сегодня звучал в качестве примера. Регион сделал огромный рывок вперед. Программа в Пермском крае реализуется на совершенно новом качественном уровне", — цитируют в департаменте слова министра на съезде.

По словам министра, созданная система капитальных ремонтов домов – самый масштабный проект модернизации жилого фонда в истории страны. За пять лет в целом по РФ были проведены капитальные ремонты 135 тыс. жилых домов, свои условия смогли улучшить 17 млн человек.

Губернатор Пермского края Максим Решетников отметил, что регион представил опыт взаимодействия фонда капремонта и многофункционального центра — опыт автоматического предоставления социальных льгот. "Платёжки выставляются уже "за минусом социальных льгот", пожилым людям нет необходимости тратить время и силы на компенсацию части расходов, — пояснил глава Прикамья. – Для нас важно впитать лучший опыт России. Наша самая главная задача – чтобы ни одна копейка жителей не лежала на счетах без дела, а сразу шла в работу. На 2019 год мы поставили задачу выйти в лидеры по объёму работ, проводимых в рамках программы капремонта. Для достижения этого нам было важно познакомиться с опытом коллег и понять видение ситуации со стороны федерального министерства. Я рад, что на форуме состоялся глубокий и предметный диалог".

О форуме

В течение двух дней участники форума обсуждали правоприменительную практику в сфере капитального ремонта, стандарты и техники капремонта. Также эксперты обсудили финансирование региональных систем капитального ремонта, вопросы кадрового обеспечения. Участие во всероссийском форуме приняли участие более 400 представителей 79 регионов страны.

Организаторами V Всероссийского Съезда выступают правительство Пермского края, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Ассоциация региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов.

О жилом фонде

В Пермском крае жилой фонд составляет более 28 тыс. домов, из них 13062 включены в региональную программу капремонта. Комплексные ремонты проводятся на основе комплексного обследования домов. До конца 2019 года предполагается обследовать 9 тыс. домов.