В рамках РЭН пройдет глобальный саммит министров энергетики

Москва, 28 сентября 2018 г. 3 октября 2018 года в рамках Российской энергетической недели (6+) состоится всемирный саммит глав энергетических ведомств, представляющих более 30 государств.

Сессия "Эффективность регулирования ТЭК: общие подходы и страновые различия" будет посвящена вопросам государственной политики в энергетических отраслях стан мира.

К участию в пленарной дискуссии приглашены Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак, Министр энергетики и промышленности Государства Катар Мохаммед бин Салех Аль Сада, Министр горнодобывающей промышленности и энергетики Республики Сербия Александар Антич, Министр энергетики Республики Беларусь Виктор Каранкевич, Министр нефти Исламской Республики Иран Биджан Намдар Зангане, Министр горнодобывающей промышленности и углеводородных ресурсов Республики Экваториальная Гвинея Габриэль Мбага Обиан Лима, Министр внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, Министр энергетики Республики Азербайджан Парвиз Октай оглы Шахбазов и другие.

Модератором сессии выступит генеральный секретарь Мирового энергетического совета Кристоф Фрай.

В условиях общих вызовов, спровоцированных климатической повесткой и технологической революцией, странам предстоит решать глобальные вопросы долгосрочной энергетической и экологической безопасности с учетом баланса интересов потребителей и производителей в рамках тарифных решений.

В ходе сессии министры энергетики обменяются опытом эффективного регулирования отрасли с позиций инвестиционной привлекательности, энергетической безопасности, бюджетной эффективности. Участникам саммита предстоит найти ответы на вопрос, как новые факторы – распространение электромобилей, торговые войны, технологическое неравенство и т.п. – могут повлиять на изменение госполитики и как наиболее эффективно подготовиться к возможному "черному лебедю" в мировой энергетике.

О форуме

Международный форум по энергосбережению и развитию энергетики "Российская энергетическая неделя" (РЭН) пройдет в Москве с 3 по 6 октября 2018 года. Целью мероприятия является обсуждение актуальной мировой энергетической повестки, определение основных направлений развития отраслей ТЭК, поиск оптимальных решений в ответ на существующие вызовы.

Общее число участников РЭН-2017 превысило 10000 человек. Количество иностранных стран-участниц московской площадки РЭН-2017 составило 94.

rusenergyweek.com

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Фонд Росконгресс учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России посредством организации и проведения международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Фонд обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, в том числе в рамках государственно-частного партнерства.

Сегодня годовая программа Фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов.

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