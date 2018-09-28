"Большие гастроли" приехали на "Белгородскую забаву"

Москва, 28 сентября 2018 г. Новый театральный сезон в нескольких регионах России будет отмечен полномасштабными театральными гастролями в рамках фестиваля искусств АРТ-ОКНО и федеральной программы "Большие гастроли", уже второй год успешно реализующих совместные мероприятия. В эти выходные повезло юным жителям Белгорода, с 28 по 30 сентября там пройдут спектакли Ростовского государственного театра кукол имени В. С. Былкова.

Эксцентрический спектакль "Страусенок" (0+), драматическая сказка "Звездный мальчик" (0+), музыкальный спектакль "Колобок-шоу" (0+), будут показаны белгородцам и станут также завершающей частью знаменитого международного фестиваля мастеров кукол - "Белгородская забава".

Благодаря плодотворной совместной работе федеральной программы "Большие гастроли" и фестиваля искусств АРТ-ОКНО благотворительного фонда Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт" выступление лучших театров России стало возможным не только в крупных областных центрах Курске, Оренбурге и Белгороде, но и в малых городах – Губкине, Старом Осколе (Белгородская обл.), Железногорске (Курская обл.) и Новотроицке (Оренбургская обл.). При этом за счет поддержки фонда "Искусство, наука и спорт" все билеты на спектакли в малых городах распространяются бесплатно.

За полтора года сотрудничества "Больших гастролей" и фестиваля искусств АРТ-ОКНО уже прошло около 15 гастрольный проектов, среди которых: гастроли Государственного театра кукол им. С.Образцова и Театра им.М.Ермоловой в Оренбурге и Орске, Малого театра и Губернского театра под руководством Сергея Безрукова в Курске и Железногорске, МХТ им. Чехова - в Узбекистане, Севастопольского ТЮЗа - в Старом Осколе и многих других.

В ближайших совместных планах - "Большие гастроли" Театра кукол им. С.Образцова в Узбекистане – спектакли в русских театрах Ташкента и Самарканда пройдут с 19 по 24 октября 2018 года благодаря поддержке благотворительного фонда Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт". В ноябре же Оренбург порадует своим визитом народный артист РФ, ведущий актер Театра им.Вахтангова Евгений Князев с его моно-спектаклем "Пиковая дама".