В Смоленской области подвели итоги проекта по правовой защите сирот

Москва, 28 сентября 2018 г. 27 сентября в Смоленской областной универсальной библиотеке им. А. Т. Твардовского состоялась презентация итогов проекта "Путь домой: правовая помощь в реализации жилищных прав сирот в Смоленской области". Проект был реализован Центром социальной и правовой помощи детям "Расправь крылья" с января по сентябрь 2018 года при поддержке БФ "Расправь крылья!" и с привлечением средств гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленных Фондом президентских грантов.

Цель проекта: обеспечить доступность бесплатной высококвалифицированной, индивидуально ориентированной комплексной правовой помощи в защите и реализации права на жилье детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, проживающим в Смоленской области.

За время реализации проекта сотрудниками Центра были проконсультированы 404 сироты, дано 920 консультаций, подготовлено 99 правовых документов, принято участие в 37 судебных заседаниях, выездные правовые консультации были проведены в 15 учреждениях среднего профессионального образования. Также были даны 66 консультаций 47 законным представителям и родственникам детей-сирот.

При участии специалистов Центра было выиграно 31 судебное дело по жилищным вопросам сирот.

В рамках Проекта не только оказывалась системная бесплатная правовая помощь сиротам, но и проводилось правовое просвещение лиц указанной категории граждан, их законных представителей и специалистов социальной и образовательной сферы. В проекте приняли участие специалисты учреждений профессионального образования и интернатных учреждений, которые также оказывают содействие в реализации жилищных прав обучающихся у них сирот. Было дано 62 правовых консультации для 23 специалистов.

Кроме этого, для специалистов были проведены 2 вебинара-практикума на тему "Актуальные проблемы в реализации жилищных прав детей-сирот. Инструменты для анализа жилищной ситуации", в которых приняли участие 60 специалистов из 4 регионов страны: Белгородская область, Владимирская область, Вологодская область, Смоленская область.

По итогам проекта для удобства работы специалистов была разработана автоматизированная вспомогательная форма учета жилищных ситуаций сирот.

Алексей Паневин, руководитель проекта и директор Центра: "Основные проблемы, с которыми сталкиваются наши ребята, – это несвоевременное предоставление жилья по достижении 18 лет, отказы во включении в список подлежащих обеспечению сирот, наличие фактов невозможности проживания и, ставшая уже классикой, задолженность по оплате коммунальных платежей".

"Залогом успеха проекта, - продолжает Алексей, - стала слаженная работа многих партнеров проекта: это и областная прокуратура, и служба судебных приставов, и, конечно же, Департамент Смоленской области по образованию и науке. Хочется выразить им признательность за совместный труд и поблагодарить их за достигнутый результат реализации проекта. Отдельно хотелось бы поблагодарить за поддержку проекта Наталью Александровну Михайлову, Уполномоченного по правам ребенка в Смоленской области, и Александра Михайловича Капустина, Уполномоченного по правам человека в Смоленской области".

На мероприятии выступили помощник прокурора области Татьяна Ткаченко и начальник профильного отдела Службы приставов Оксана Лебедева. Партнеры проекта заострили внимание собравшихся на высоком уровне реализации проекта, отметив наиболее значимые результаты совместной с Центром работы по решению жилищных проблем сирот по всей Смоленской области.

Уполномоченный по правам ребенка Наталья Михайлова, выступая на мероприятии, отметила факт того, что проект стал реальной площадкой для развития межведомственного и межсекторного взаимодействия в области при решении столь острой проблемы, как жилищные права сирот. Завершая свое выступление, Уполномоченный вручила директору центра номинацию "Профилактика отказов от новорожденных" в ТОР-100 лучших региональных проектом. Эту награду Центр "Расправь крылья" получил за проект "Маленькая мама", который в Смоленской области с 2009 года реализовывался БФ "Расправь крылья!", а с 2016 года реализуется Центром при поддержке Фонда.

Дополнительную информацию о проекте и прошедшем мероприятии можно получить в Смоленске: Паневин Алексей +7-919-041-69-77, ippanevin@mail.ru.