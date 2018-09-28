V Международный форум "NDEXPO" собрал более 1300 участников

Москва, 28 сентября 2018 г. 25-26 сентября в Технопарке "Сколково" прошел V Международный форум "NDEXPO-2018" - "Высокие технологии для устойчивого развития" (16+), организованный Госкорпорацией "Росатом" при поддержке АНО "Агентство по технологическому развитию" и Фонда "Сколково".

"NDEXPO" проводился уже в пятый раз и зарекомендовал себя востребованной площадкой для обсуждения основных тенденций и задач технологического развития, презентации новых проектов и решений, демонстрации наукоемкой продукции. В этом году участие в нем приняли 1392 представителя 480 крупных промышленных компаний и корпораций, министерств и ведомств; организаций, занимающихся инвестиционным и технологическим развитием. Спикерами выступили 84 эксперта. Работу форума освещали около 80 журналистов из 34 СМИ.

Главная тема Форума в этом году была сформулирована так: "Глобальное технологическое лидерство: прорывные технологии и скорость изменений". Деловую программу открыло пленарное заседание на эту тему, в котором приняли участие: первый заместитель генерального директора - директор Блока по развитию и международному бизнесу Госкорпорации "Росатом" Кирилл Комаров, специальный представитель Президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков; генеральный директор АО "РВК" Александр Повалко; проректор по перспективным проектам Санкт-Петербургского политехнического университета Алексей Боровков; исполнительный директор по ТРИЗ ПАО "Газпром нефть" Кирилл Стрижнев. Модератором выступил старший вице-президент по инновациям Фонда Сколково Кирилл Каем.

Эксперты обсудили по-настоящему масштабные вопросы: что определяет прорывную технологию, какие ресурсы наиболее критичны на пути к технологическому лидерству, как его удержать, какие задачи стоят перед государственными корпорациями, институтами развития и предпринимательства в обеспечении технологического лидерства. Спикеры сошлись во мнении, что вопрос технологического лидерства, быстрой смены технологических парадигм – это не вопрос успеха бизнеса, а вопрос выживания. "Сегодня появление новых материалов, новых методов моделирования, конструирования, исследования возгоняет скорость изменений до невиданных оборотов, поэтому продержаться в позиции лидера на рынке, не предпринимая новых усилий, невозможно", - отметил, в частности, Кирилл Комаров. - При этом крайне важно думать не только о лидирующих позициях в том бизнесе, которым ты занят, например, в атомных технологиях, но и выходить на более широкий диапазон, думать о том, какие технологии могут прийти на смену в смежных секторах, и учитывать это при принятии своих решений". В ходе дискуссии К. Комаров поделился также опытом Росатома по созданию новых самостоятельных компаний в структуре Госкорпорации и отраслевых интеграторов в целях наращивания компетенций и реализации новых направлений бизнеса.

Говоря о венчурных проектах, генеральный директор АО "РВК" подтвердил готовность РВК взаимодействовать с Росатомом: "Способность Госкорпорации к быстрым экспериментам в обособленных структурах, способность создавать разные организационные структуры под конкретные задачи, а также умение работать с высоко рисковыми проектами – это огромный плюс в решении задачи венчурных проектов".

Кроме того, на NDEXPO-2018 состоялись панельные дискуссии и круглые столы, центральной темой которых стали различные аспекты цифровизации. В частности, состоялась панельная дискуссия "Цифровизация как фактор повышения конкурентоспособности крупных высокотехнологичных компаний", ее организатором выступила Дирекция по цифровой трансформации Госкорпорации Росатом. Компания "Русатом Инфраструктурные решения" провела панельную дискуссию "Умный город".

Пленарную дискуссию на тему "Комплексный продукт для аддитивного конструирования, производства и сертификации "Виртуальный принтер" провел Отраслевой центр Росатома по разработке аддитивных технологий, производству оборудования и порошков для 3D-печати - ООО "Русатом – Аддитивные технологии". В рамках мероприятия были рассмотрены вопросы создания и применения отечественного программного обеспечения для развития аддитивных технологий в России, а также состоялся обмен опытом и лучшими практиками.

Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" ознакомила участников "NDEXPO-2018" с преимуществами применения систем накопления энергии новых типов для внутриплощадочного электротранспорта и результатами, достигнутыми за счет переоснащения электротранспорта на базе одного из дочерних обществ АО "ТВЭЛ". Кроме того, специалисты ТВЭЛ продемонстрировали на площадке форума электропогрузчик с накопителем энергии, произведенным новоуральским предприятием Топливной компании ООО "НПО "Центротех".

В рамках "NDEXPO-2018" состоялось подписание целого ряда документов о сотрудничестве. В их числе: Обновленная дорожная карта сотрудничества между Госкорпорацией "Росатом" и АО "Объединенная металлургическая компания"; Соглашение о взаимодействии в целях укрепления инвестиционного климата и экономики Московской области, формирования на территории Московской области благоприятных условий для обеспечения реализации инновационных проектов, создания новых рабочих мест, привлечения новых технологий между Министерством инвестиций и инноваций Московской области и НПК "Дедал"; Соглашение о взаимопонимании и стратегическом сотрудничестве между отраслевым комплексом "Русатом – Международная Сеть" (РМС) и АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) и др. Всего на полях форума было подписано 16 документов о сотрудничестве.

Также на площадке "NDEXPO-2018" была организована выставочная экспозиция, тематика которой охватывала семь направлений: "Новые материалы и технологии", "АСУ ТП, электротехника", "Интеллектуальные системы безопасности", "Медицина", "Цифровые решения и технологии", "Решения для ТЭК", "Инфраструктурные решения". Среди цифровых решений и технологий на выставке были представлены такие разработки, как базовая платформа "Умный город Росатома" (ООО "Русатом Инфраструктурные решения"), промышленно-технологическая платформа Multi-D (АО ИК "АСЭ") и ряд других.

В частности, Урановый холдинг АРМЗ (входит в Госкорпорацию "Росатом") представил инновационный проект "Умный рудник", направленный на оптимизацию процессов добычи урана методом подземного скважинного выщелачивания. Специалисты компании рассказали участникам форума о преимуществах проекта, отметив, что он реализуется на площадке АО "Хиагда" и уже дал первые результаты. "Сегодня мы внедряем инновации, которые в ближайшем будущем позволят говорить о новой модели добычного производства. Онлайн-доступ к удаленному оборудованию, мгновенная обработка информации и другие новые функции позволят оперативно принимать решения и исключать внештатные ситуации. Наша задача - перевести "на цифру" все этапы добычного цикла подземного скважинного выщелачивания и передать управление интеллектуальной ИТ-системе, - подчеркнул куратор проекта Роман Рудин.

В секции, посвященной медицине, РФЯЦ-ВНИИТФ представил одну из своих уникальных разработок – тулиевый волоконный лазер, предназначенный для малоинвазивного лечения костных и сосудистых заболеваний, а в секции "Новые материалы и технологии" демонстрировался мотоцикл Ducati Custom, изготовленный с применением углеродного волокна компании UMATEX (входит в контур управления Госкорпорации "Росатом").

Также на выставочной площадке были представлены роботизированные установки и комплексы различного назначения, в том числе антропоморфный робот, разработанный в "РосРАО" для дистанционного обращения с опасными отходами. В рамках программы форума специалисты компании приняли участие в панельных дискуссиях, обсудили влияние цифровизации на рост конкурентоспособности компаний, развитие высокотехнологических неядерных направлений бизнеса, влияние изменений на стратегию развития крупных компаний.

Отдельный раздел выставки был посвящен проектам школьных технопарков городов присутствия предприятий Топливной компании Росатома "ТВЭЛ".

О форуме

Форум "NDEXPO" проводится с 2014 года в различных регионах России (Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород). Оператор мероприятия – ООО "АТОМЭКСПО".

Источник: Пресс-служба ООО "АТОМЭКСПО".