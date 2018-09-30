Ямальский опыт вакцинации оленей вызвал интерес на международном уровне

ТАСС, 30 cентября. Опыт автономного округа готовы перенять ветеринары Финляндии, Норвегии, а также в арктических регионах России. Об этом сообщают в пресс-службе главы региона по итогам международной конференции "Баренцвет-2018" в Мурманске, где ветеринары обсуждали эпизоотическое благополучие приграничных территорий.
"В этом плане Ямал сегодня защищен. С начала года от сибирской язвы привито более 430 тыс. оленей, работа продолжается", - приводят в пресс-службе слова главного ветеринарного врача округа Евгения Попова. Мурманчане, впервые в этом году проводившие у себя массовую вакцинацию оленей против сибирской язвы, даже выразили намерение в марте принять участие в прививочной кампании на Ямале, сказано в сообщении.
"В регионе есть огромный опыт по вакцинации самого большого поголовья северного оленя от сибирской язвы. Мы используем все виды транспорта - наземный, водный и воздушный. У нас варьируются времена года. Задача вакцинации - не только создать иммунитет у животных, но и обеспечить сохранность пастбищ, традиционный уклад жизни коренных малочисленных народов Севера", - отметил в выступлении Евгений Попов.
Вместе с тем, большой интерес для Ямала, по мнению руководителя службы ветеринарии ЯНАО, представляет опыт российских и норвежских ученых по профилактике и ликвидации болезней рыб. Учитывая, что на Ямале активно развивается аквакультура, наблюдения и выводы экспертов будут иметь большое значение для разработки профилактических мероприятий в этой отрасли, сообщают в пресс-службе.