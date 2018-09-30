Ямальский опыт вакцинации оленей вызвал интерес на международном уровне

Ямальцы познакомились с лучшими практиками страны и мира по благоустройству городов

В рамках совместного проекта ПАО "Газпром нефть" и ЯНАО международные эксперты продемонстрировали представителям муниципальных образований удачные проекты для арктического климата

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