В Сургуте проходит форум "Югра молодежная"

ТАСС, 30 сентября. В Сургуте в субботу начал работу III региональный форум "Югра молодежная", организаторами которого выступили департамент общественных и внешних связей автономного округа и центр "Открытый регион".
В течение трех дней 150 юных югорчан будут изучать основы журналистской профессии.
"В Сургут съехались студенты, молодые журналисты, блогеры, специалисты в области PR в возрасте до 35 лет, специалисты медиасферы органов государственной власти автономного округа, лидеры студенческих средств массовой информации, сотрудники образовательных организаций высшего образования автономного округа, отвечающие за политику в сфере медиа, молодые люди, реализующие собственные проекты в сфере медиа или планирующие создать средства массовой информации", - сообщают организаторы.
Как отметила заместитель директора департамента - начальник управления по обеспечению открытости органов власти Галина Липатова, цель форума - развитие профессиональных навыков и компетенций инициативной молодежи в сфере журналистики, связей с общественностью, продвижения в социальных сетях, блогосферы и медиаменеджмента. "Мы создаем окружную площадку сообщества молодых журналистов, блогеров и создателей медиаконтента. Для выполнения этой социально значимой задачи приглашены восемь ведущих экспертов в своих сферах из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга. Думаю, встречи с ними будут интересны не только участникам молодежного форума, но и всему профессиональному журналистскому сообществу", - добавила она.
Профессиональные компетенции участники форума смогут приобрести или развить на семинарах, мастер-классах, в деловых играх. Профессионалы помогут форумчанам планировать и координировать работу окружной площадки молодых журналистов, блогеров и создателей медиаконтекта, научат создавать социально значимый медиаконтент (видеоролики, фотографии, тексты и т.п.), взаимодействовать с представителями власти для решения социально значимых задач, прежде всего в сфере профилактики социально опасных явлений в обществе, поддержки проектов в сфере краеведения и патриотического воспитания.
Так, ведущая радио Energy, куратор интерактивного проекта "Мост" (Санкт-Петербург) Анна Тимофеева проведет мастер-класс, посвященный особенности развлекательного радиовещания, расскажет, что нужно уметь делать, чтобы стать успешным радиоведущим, и как это может помочь в создании социального проекта.
Модератор мастер-класса "С камерой на "ты" - основатель проекта по производству видеосюжетов "VSetyah" (Екатеринбург) Марина Алехова.
Писатель, заместитель главного редактора журнала "Русский репортер" (Москва) Марина Ахмедова поделится секретами, как создается история в тексте. О том, как делается современная фотоистория, расскажет фотодиректор журнала "Русский репортер" Валерий Дзялошинский.
Журналист, блогер, руководитель направления дистрибуции контента сети городских порталов (Санкт-Петербург) Александр Жиров станет модератором мастер-класса "Блоги, мессенджеры и паблики - и почему все это не имеет значения, если у вас плохой контент". Генеральный директор АНО "Русские репортеры" Дмитрий Михайлин выступит с лекцией "Антифейк: как отличить ложь от правды".
Главный редактор портала "Такие дела" (Москва) Анастасия Лотарева на основе освещения антинаркотической темы объяснит, как журналисту рассказывать о сложных темах.
Мастер курса режиссуры неигрового кино и телефильма, доцент Санкт-Петербургского института культуры, шеф-редактор видеостудии "Горизонт - media" Людмила Познякова проведет мастер-класс "Короткометражное социальное кино: драматургия, жанры, визуализация (на примере российских и зарубежных фильмов)".
В финале форума состоится защита проектов участников форума, презентация конкурса видеороликов и печатных материалов "Югра молодежная". Лучшие молодые корреспонденты округа по итогам форума отправятся в Москву на стажировку в Школу реальной журналистики.