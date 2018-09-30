Ямальцы познакомились с лучшими практиками страны и мира по благоустройству городов

ТАСС, 30 сентября. Обучающий семинар (18+) по изучению передового опыта организации общественных пространств и городскому дизайну для представителей муниципальных образований Ямала прошел в Санкт-Петербурге.

Как сообщили в пресс-службе Ямало-Ненецкого автономного округа, организатором обучающего интенсива стал Фонд поддержки социальных инициатив "Родные города".

"Комплексная программа социальных инвестиций "Родные города" объединяет серию проектов, направленных на повышение качества жизни в городах деятельности ПАО "Газпром нефть" и последовательное расширение доступа их жителей к качественной городской среде, образованию и культуре. Цель интенсива - рассказать о передовых практиках преобразования общественных и жилых пространств, которые в дальнейшем могут использоваться в планах регионального и муниципального развития", - отметили в пресс-службе.

Архитекторы и специалисты сферы ЖКК всех муниципальных образований арктического региона познакомились с лучшими российскими и зарубежными практиками ландшафтного дизайна и архитектуры среды.

"С развитием округа, инфраструктуры наши северные города нуждаются в обновлении, поэтому мы проводим подобное мероприятие. Мы специально пригласили экспертов международного масштаба и попросили их продемонстрировать удачные проекты с учетом особенных климатических условий нашего арктического региона, - прокомментировал заместитель губернатора ЯНАО Сергей Карасев. - В наших силах сделать города и поселки интересными и удобными для их жителей, чтобы у молодежи появлялось желание оторваться от гаджета, выйти из дома и встретиться с друзьями".

В первый день интенсива перед участниками выступили эксперты из России и Франции. Они рассказали об актуальных направлениях в архитектуре и дизайне общественных пространств. Особое внимание - созданию таких локаций в сложных погодных условиях Севера. Второй день - практикум. Участники изучили опыт "Новой Голландии" - урбанистического проекта по преображению закрытого острова в центре Санкт-Петербурга в масштабную общественную зону.

"Процитирую губернатора Дмитрия Артюхова: "Север должен обживаться. Ямальские города становятся уютнее, красивее, комфортнее для жизни. В следующем году изменения ждут наши поселки. Хочу, чтобы людям нравились их родные улицы и дворы". В этом желании мы единодушны с губернатором округа и также хотим, чтобы родные для "Газпром нефти" города стали комфортной средой для их жителей. Из общности стремлений к позитивным преобразованиям и родилась идея подобного образовательного интенсива. Надеемся, что тот опыт и знания, которые мы получили от уважаемых экспертов, впоследствии станут источником системных и конструктивных изменений в ЯНАО", - приводят в пресс-службе слова директора программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть" Ольги Андреевой.



"Это новый вектор сотрудничества между правительством Ямало-Ненецкого автономного округа и "Газпром нефтью". Впоследствии мы также планируем привлечь экспертов и специалистов компании уже к проектированию современных общественных пространств, которые будут финансироваться из окружного бюджета", - констатировал Сергей Карасёв.

Как уточнили в пресс-службе, при реализации проектов благоустройства на Ямале учитывается мнение жителей. "В каждом МО проводится голосование на портале "Живем на Севере". Люди сами путем голосования выбирают, на что будут потрачены бюджетные деньги в их городах и поселках. Этот опыт будет применяться и дальше", - отметили в пресс-службе.