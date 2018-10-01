Аркадий Дворкович: Всемирная шахматная олимпиада в Югре пройдет на высочайшем уровне

ТАСС, 1 октября. Член попечительского совета Российской шахматной федерации, кандидат на пост президента ФИДЕ Аркадий Дворкович обсудил с губернатором Натальей Комаровой подготовку Ханты-Мансийского автономного округа к чемпионату мира, Кубку мира и Олимпиаде по шахматам. Об этом рассказали в департаменте общественных и внешних связей региона по итогам визита делегации Югры во главе с губернатором на Всемирную шахматную олимпиаду, которая проходит в Батуми (Грузия).

"В Ханты-Мансийске я был уже несколько раз, в том числе во время шахматной олимпиады несколько лет назад. Все было прекрасно организовано, у шахматистов отличные отзывы о городе. У нас есть полная уверенность, я говорю как член попечительского совета Российской шахматной федерации, что Олимпиада-2020 в Ханты-Мансийске будет организована на самом высоком уровне. Для меня, как для кандидата в президенты ФИДЕ, важно, чтобы не было никаких сомнений в отличной организации олимпиады в ближайшие два цикла [в Ханты-Мансийске и Минске – прим. ТАСС]. <…>. ФИДЕ будет играть свою роль в организации этого турнира, кто бы ни был президентом ФИДЕ, всегда есть поддержка и совместная партнерская работа". — поделился Дворкович.



"Мы благодарны за доверие ФИДЕ – организации, объединяющей шахматистов всего мира. Мы не задумываемся, почему она доверяет Ханты-Мансийску проводить различные соревнования. Полагаю, потому, что мы любим шахматы и создаем условия для того, чтобы шахматы любил весь югорский народ. У нас преподавание шахмат включено в обязательную образовательную программу, и за 2016-2017 учебный год более 110 тысяч школьников прошли через эти программы. Это всеобщее понимание того, что шахматы — это площадка, где можно развивать себя, достигать успехов, это время и возможность рассказать о себе всему миру", - сказала Наталья Комарова.

В Батуми развернута экспозиция Югры — хозяйки следующей, 44-й Всемирной шахматной олимпиады, сообщили в департаменте. Стенд региона рассказывает об истории и традициях югорской земли, популярности шахмат в России и Ханты-Мансийском автономном округе. Презентация югорчан привлекает большое внимание за счёт самобытных декораций, колоритных национальных костюмов, использования современного мультимедийного оборудования, позволяющего совершить виртуальное путешествие по Ханты-Мансийску.

В составе делегации в Батуми - также заместитель губернатора Юрий Южаков, президент Югорской шахматной федерации Василий Филипенко, директор АУ "ЮграМегаСпорт" Валерий Радченко и другие члены оргкомитета Олимпиады-2020 в Ханты-Мансийске. В составе российской сборной на Олимпиаде в Батуми играют два представителя Югры – Дмитрий Яковенко и Ольга Гиря.

В понедельник глава региона встретится с президентом Российской шахматной федерации, вице-президентом Международной шахматной федерации Андреем Филатовым, старшим тренером женской сборной команды Сергеем Рублевским, а также югорскими шахматистами Дмитрием Яковенко и Ольгой Гиря.

В рамках церемонии закрытия олимпиады в Батуми состоится передача флага Всемирной шахматной олимпиады Ханты-Мансийску. Кроме Олимпиады 2020 года в ближайшие два года Ханты-Мансийск ждет еще два крупных турнира: чемпионат мира по шахматам среди женщин по нокаут-системе, который состоится уже в ноябре 2018 года, и Кубок мира в 2019 году.