S&P Global Platts представит прогноз развития мировой энергетики на сессии РЭН

Москва, 1 октября. Президент S&P Global Platts Мартин Френкель представит обновленный прогноз развития мировых энергетических рынков до 2040 года во время сессии S&P Global Platts, которая состоится 3 октября в рамках РЭН (6+).

"S&P Global Platts имеет богатый опыт оценки стоимости глобальных эталонных сортов сырьевых товаров и является ведущим провайдером аналитической информации о кратко-, средне- и долгосрочных трендах на энергетических рынках. Аналитическое подразделение компании, S&P Global Platts Analytics, предоставляет уникальные данные в отношении основных принципов спроса и предложения, дающие клиентам глубокое понимание рыночных тенденций и рисков. Оценка фундаментальных рыночных факторов подкрепляется глубоким экспертным знанием геополитических, макроэкономических и технических вопросов", – подчеркнул Мартин Френкель.

В презентации S&P Global Platts будет представлен анализ текущих процессов и событий, которые будут влиять на энергетические рынки в ближайшие годы, рассмотрен ряд прогнозов и тенденций.

В частности, одной из тем станет ожидаемая реакция глобального рынка углеводородов на падение экспорта иранской нефти из-за санкций в краткосрочной перспективе. Столкнутся ли рынки с очередным скачком цен или производители (включая Саудовскую Аравию, Россию, США и другие страны) смогут обеспечить дополнительные поставки для компенсации потерь добычи в Иране?

S&P Global Platts также рассмотрит основные вызовы для судоходных компаний и нефтеперерабатывающих заводов, связанных с соблюдением требований Международной морской организации по снижению содержания серы в бункерном топливе, начиная с 2020 года. Как будут перенастраиваться рынки, и что это означает для крек-спрэдов на нефтепродукты, маржу нефтепереработки и дифференциалы по сырой нефти?

Еще одной темой выступления станет долгосрочная тенденция развития электротранспорта. Как отмечают эксперты S&P Global Platts, электрокары будут занимать все большую долю в общем числе продаваемых новых автомобилей, чему способствуют совершенствование технологий и правительственные стимулы. Насколько значительным будет влияние этого тренда на спрос на моторное топливо через 5, 10 или 20 лет? Является ли это фундаментальной угрозой для роста глобального спроса?

Эти и многие другие темы будут затронуты в обзоре S&P Global Platts.