В Астрахани завершился первый региональный этап X юбилейного конкурса "СМИротворец"

Москва, 1 октября 2018 г. В Астрахани наградили лучших журналистов Юга России, освещающих этноконфессиональную тематику. Звания СМИротворец удостоились 12 журналистов. В окружном этапе приняли участие более 1500 работ из 129 СМИ Южного федерального округа. Но работа Гильдии межэтнической журналистики в регионе не ограничилась подведением итогов окружного этапа. Представители Гильдии и члены жюри конкурса "СМИротворец" (6+) встретились со студентами факультета журналистики Астраханского государственного университета. На встречу пришла даже туркменская группа студентов пока только изучающих русский язык.

В чем проблема современной журналистики? Как стать настоящим профессионалом? Что может противопоставить роботам "биожурналист"? Термин новый и практически незнакомый не только для студентов, но и для опытных репортеров. "Биожурналистами", как просветила участников встречи в АГУ кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова Мария Крашенинникова, называют редакторов и корреспондентов, которые сами пишут свои материалы. "В очень многих редакциях сегодня информационные заметки и материалы на основе больших массивов информации пишут роботы. Поскольку информзаметка не требует особой стилистической и эмоциональной обработки, робот вполне успешно справляется со своей задачей. Но это вовсе не означает, что журналисты останутся без работы. Текстовик-"терминатор" не способен взять эксклюзивное интервью или выразить эмоциональное человеческое отношение к тому, о чем пишет"- заявила она.

В рамках деловой программы окружного этапа "СМИротворца" М.Крашенникова по приглашению Гильдии межнациональной журналистики провела серию лекций и семинаров о работе с новыми форматами для студентов Астраханского государственного университета (АГУ), участников конкурса "СМИротворец" и представителями пресс-служб государственных органов Астраханской области.

Площадка АГУ была выбрана экспертами Гильдии не случайно. Уникальная организация образовательного пространства – от аудитории "для креатива" до зала-трансформера "для письма и мышления" и библиотеки, оборудованной по последнему слову техники – все здесь разработано для того, чтобы процесс обучения студентов был организован максимально эффективно. Во время встречи с экспертами проекта будущие журналисты задавали наболевшие вопросы и высказывали реальный интерес к теме межэтнических отношений. Особенно активны были студенты из Калмыкии и Дагестана в обсуждении темы распределения образовательных квот в вузах.

"В журналистике не может быть случайных людей,- напутствовал юных коллег шеф-редактор газеты "Ингушетия", руководитель ингушского отделения Гильдии межэтнической журналистики Павел Цороев. – Журналист должен уметь видеть то, что не видит обычный человек и извлекать информацию даже из самого на первый взгляд незначительного факта".

Этический аспект затронула в своем выступлении президент Гильдии межэтнической журналистики, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Маргарита Лянге: "Сегодня – не самое простое время для журналистов. Очень многие говорят, что наша профессия умирает. Доля правды в этих словах есть. Представители СМИ перестали ездить в командировки и делать острые репортажи. Предпочитают "погуглить" и скомпилировать материальчик из готовых кусков чужих текстов. Но их, мне кажется, и нельзя назвать журналистами. Мы очень надеемся, что вы не пополните эту когорту людей с пустыми глазами. Потому что быть журналистом – это большая ответственность. За каждым словом стоит человеческая судьба. А если говорить про тему межнациональных и межэтнических отношений, то это судьба целых народов". Лянге познакомила студентов с лучшими практиками освещения межэтничкеской тематики за поледние 10 лет.

Студенты и преподаватели АГУ согласились, что поставленные на встрече вопросы нуждаются в отдельном осмыслении. По итогам которого заведующая кафедрой журналистики филологического факультета Астраханского государственного университета Галина Белолипская, намерена в будущем органзизовать ряд встреч.

В рамках "СМИротворца" отметнаграда Астраханьили 12 лучших журналистов Южного федерального округа. Но в итоге к 12 профессиональным журналистским наградам "присоединилась" 13-я награды субъекта Российской Федерации. "За заслуги перед Астраханской областью" региональная администрация решила наградить президента Гильдии межэтнической журналистики Маргариту Лянге.

Мероприятия проходили в рамках проекта "Межнациональные отношения в зеркале СМИ: лучшие практики 10 лет" при поддержке Фонда президентских грантов и Администрации губернатора Астраханской области.

Телефон Оргкомитета +7 (495) 978-02-89

Пресс-служба конкурса "СМИротворец": +7 (964) 770 90 44, pressa@nazaccent.ru