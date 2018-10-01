В Архангельске состоялось совещание по подготовке Международного арктического форума

Москва, 1 октября. 28 сентября в Архангельске состоялось межведомственное совещание по подготовке и проведению V Международного арктического форума "Арктика – территория диалога" (16+) под председательством советника Президента Российской Федерации, ответственного секретаря Оргкомитета форума Антона Кобякова.

На совещании обсуждались вопросы подготовки площадок проведения мероприятий и выставочной зоны, а также усовершенствования логистики Архангельска. Было принято решение улучшить структуру и общую систему функционирования Международного аэропорта Архангельск. Участники совещания проработали детали планировки помещений, выделенных для проведения деловой программы. Площадкой проведения пленарного заседания, по аналогии с 2017 годом, был утвержден Архангельский театр драмы. Руководителям региональных ведомств было поручено принять участие в работе по планированию, размещению и монтажу объектов выставочного сегмента с презентацией потенциала социально-экономического развития Арктической зоны.

Антон Кобяков призвал собравшихся активизировать все имеющиеся ресурсы: "В течение ближайшего месяца необходимо решить вопросы, которые мы сегодня обсудили. От этого зависит уровень проведения Международного арктического форума в 2019 году и, как следствие, развитие российской Арктики и Архангельского региона. Также прошу сделать акцент на проведении выставочных активностей, поскольку они традиционно привлекают особенное внимание со стороны гостей форума. А это важно для популяризации направления развития Арктики в целом".

Международный арктический форум "Арктика – территория диалога" проводится каждые два года. Это крупнейшая площадка для совместного обсуждения с зарубежными партнерами актуальных проблем и перспектив развития Арктического региона. 3–6 октября в Москве состоится форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН-2018), участники которого вновь обратят свое внимание на возможности и потенциал российской Арктики.

Организатор МАФ-2019 – Фонд Росконгресс.

Сайт мероприятия: www.forumarctica.ru