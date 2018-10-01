Лауреатов премии "Глобальная энергия" наградят на форуме РЭН-2018

Москва, 1 октября. Торжественная церемония вручения Международной энергетической премии "Глобальная энергия" состоится 4 октября в 14:00 на площадке форума "Российская энергетическая неделя" (6+). В этом году высокую награду получат ученые из России и Австралии: академик РАН Сергей Алексеенко и профессор Мартин Грин.

Лауреатов премии "Глобальная энергия" определили на заседании Международного комитета по присуждению премии еще в июне 2018 года.

Представитель российского ученого сообщества – академик РАН, эксперт в области теплофизики, энергетики и энергосбережения – Сергей Алексеенко занимается созданием современных энергетических и энергосберегающих технологий. Его исследования позволяют проектировать экологически безопасные тепловые электростанции (за счет моделирования процессов горения газа, угля и жидкого топлива), а также применяются при разработке новых типов горелок, термической переработки ТБО для генерирования тепловой энергии и т.д.

Мартин Грин из Австралии получит награду за исследования, разработки и образовательную деятельность в области фотовольтаики. Продажи систем, использующие солнечные элементы PERC, изобретенные ученым, превысили в конце 2017 года 10 млрд. долларов. Согласно прогнозам, в ближайшее десятилетие элементы PERC позволят сэкономить около 750 млн. долларов на производстве энергии только в одной Австралии.

По словам председателя Международного комитета по присуждению премии "Глобальная энергия", члена МГЭИК, удостоенного Нобелевской премии мира 2007 года, Роднея Джона Аллам (Великобритания), "Международный комитет по присуждению премии выбрал лауреатов 2018 года среди 44 претендентов из 14 стран мира не случайно.

Разработки Сергея Алексеенко и Мартина Грина отвечают актуальным проблемам мировой энергетической сферы, они – абсолютные лидеры в своих областях. Признавая таких ученых, премия "Глобальная энергия" помогает анализировать мировые тренды, что немаловажно, ведь она входит в ТОП-99 самых престижных и значимых международных наград (согласно данным Международной обсерватории IREG), а в рейтинге престижности Международного конгресса выдающихся наград (ICDA) находится в категории "мега-премии" - за благородные цели и образцовую практику".

Отметим, что наградной фонд Международной энергетической премии "Глобальная энергия" 2018 года составляет 39 млн рублей.