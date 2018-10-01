На ПАО "МЗИК" прошли сборы стипендиатов Концерна ВКО "Алмаз-Антей"

ТАСС, 1 октября. На площадке ПАО "МЗИК" прошли сборы стипендиатов Концерна ВКО "Алмаз-Антей". Как сообщили в отделе по связям с общественностью уральского предприятия, в Екатеринбург приехали молодые оборонщики, представляющие 20 городов и более 40 предприятий России.

В отделе уточнили, что ежегодно руководство Концерна назначает материальное вознаграждение специалистам, отличившимся в разработке новой техники и технологий, достигли особых успехов в их освоении и внедрении в производство. Одной из форм мотивации талантливой молодежи являются регулярные сборы стипендиатов, проводимые на базе крупных предприятий.

"В 2018 году площадкой слета неслучайно был выбран именно Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, – цитируют в пресс-службе приветственное слово заместителя начальника департамента кадровой политики АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" Николая Смирнова. – Крупный город, известное предприятие, уникальный учебный центр, замечательный музей, лучшая кадровая служба Концерна по итогам 2017 года, многотысячный коллектив – все это факторы, которые будут способствовать успеху нашей встречи".

Первый заместитель генерального директора – исполнительный директор ПАО "МЗИК" Андрей Портнов рассказал молодежи о том, чем сегодня занимается легендарный уральский завод и пожелал максимально продуктивно и интересно провести ближайшие два дня.

Перспективных молодые инженеры, рабочие, руководители стали участниками научно-практической конференции, в ходе которой прослушали ряд выступлений и подискутировали на актуальные для себя темы. Так, например, с обзором основных направлений развития систем ВКО ведущих мировых держав выступил и.о. руководителя аппарата генерального конструктора Концерна Михаил Малышевский. От представителей холдинга стипендиаты узнали также о программе выявления лидеров трудовых коллективов и других проектах, в которых они могут поучаствовать. Работники разных предприятий поделились своим опытом в кадровой и молодежной политике, научно-техническом творчестве, проведении спортивных, культурных, образовательных мероприятий. Так, например, активисты ПАО "МЗИК" рассказали о разработанной ими деловой игре, посвященной теме бережливого производства.

Также гости осмотрели историческую выставочную экспозицию. Кроме того, организаторы подготовили для них экскурсию по Екатеринбургу.

"Мне понравился Екатеринбург. Приятный комфортный город. И, разумеется, очень впечатлил завод имени М.И. Калинина. Это большое предприятие, которое выпускает серьезную технику. Обязательно расскажу о нем своим друзьям и коллегам, а в будущем хотелось бы вернуться и продолжить знакомство с ЗиКом, – поделился впечатлениями инженер-конструктор ПАО "НПП "Импульс" (Москва) Максим Рябоконь. – А вообще, был рад познакомиться с такими же целеустремленными ребятами, которые на своих заводах занимаются интересными вещами. Приятно почувствовать, что нас много, и все мы трудимся на благо большого и важного общего дела".

В этом году стипендии Концерна "Алмаз-Антей" получили более 170 работников дочерних обществ. В их числе – шестеро сотрудников ПАО "МЗИК", внесшие значительный вклад в результаты деятельности предприятия. Это инженеры-конструкторы Илья Богданов, Александр Зенин, Юлия Сысоева, инженер-технолог Татьяна Красникова, старшие мастера Юрий Степанов и Шамиль Хайрулин. Для калининцев признание их заслуг на уровне холдинга станет стимулом к дельнейшему профессиональному и личностному развитию, техническому творчеству и неординарному решению сложных производственных задач.

О ПАО МЗИК

ПАО "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург" ведет свою историю с 1866 года, когда в Санкт-Петербурге по указу императора Александра II была основана орудийная мастерская, в дальнейшем преобразованная в казенный завод по выпуску сначала полевой, а затем и зенитной артиллерии. В 1941 году завод эвакуировался в Свердловск (ныне Екатеринбург). В 1994 году был преобразован в ОАО. Сейчас предприятие входит в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей".



С конца 1950-х годов специализируется в производстве пусковых установок и зенитных управляемых ракет, в том числе на пуско-заряжающей установки из состава ЗРК С-300 ("Антей-2500"). Также здесь выпускают гражданскую продукцию: коммунальные тротуароуборочные машины, электрические погрузчики, платформенные электротележки и др., постоянно совершенствуя эту категорию продукции.