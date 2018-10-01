Магнитка и Татарстан укрепляют сотрудничество

ТАСС, 1 октября. По приглашению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского Магнитогорск в понедельник посетил президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, сообщают в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК".

Знакомство с городом для представительной делегации Республики Татарстан началось с посещения производственной площадки ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат". Гости побывали на доменной печи № 1, посетили уникальный комплекс толстолистового стана 5000, а также ознакомились с новейшим комплексом холодной прокатки, расположенным в листопрокатном цехе № 11 ПАО "ММК". Глава Республики Татарстан дал высокую оценку современным производственным комплексам Магнитки.

"Магнитогорский металлургический комбинат – это ключевой партнер многих предприятий Татарстана, таких как КАМАЗ, Альметьевский трубный завод, Ford Sollers и других", – приводят в управлении слова Рустама Минниханова.

"На 80% товарооборота Челябинской области с Республикой Татарстан составляет продукция Магнитогорского металлургического комбината, – подчеркнул губернатор Борис Дубровский. – Мы сегодня поставили перед собой амбициозную задачу увеличить товарооборот между регионами с 35 до 60 миллиардов рублей. Я уверен, что для этого есть все возможности. Наши экономики точно не конкурируют, а дополняют друг друга".

В магнитогорском Доме дружбы народов прошла встреча с представителями татарской общины Южного Урала, в которой приняли участие президент Татарстана, губернатор Челябинской области, председатель совета директоров ПАО "ММК" Виктор Рашников, генеральный директор ПАО "ММК" Павел Шиляев и глава города Магнитогорска Сергей Бердников. На встрече обсуждались актуальные вопросы межнационального взаимодействия, развития социальных и экономических связей между регионами, участие татарской общины в общественной, культурной и экономической жизни Магнитогорска.



Как отметил Рустам Минниханов, в настоящее время в Магнитогорске проживает более 20 тыс., а в целом в Челябинской области – более 180 тыс. татар. Среди них много известных металлургов, ученых и деятелей культуры, внесших вклад в развитие области. Председатель совета директоров ПАО "ММК" Виктор Рашников также подчеркнул важность межнационального диалога, значимость и многогранность экономических связей между Магнитогорском и промышленными предприятиями Республики Татарстан.



"Магнитку и Татарстан связывают многолетние тесные партнерские отношения. Республика является одним из ведущих потребителей металлопродукции ПАО "ММК", и это партнёрство продолжает развиваться. В мае 2018 года в ОЭЗ "Алабуга" в Республике Татарстан открылся сервисный металлоцентр ООО "ММК-Джошкуноз-Алабуга" – совместный проект Магнитогорского металлургического комбината и ООО "Джошкуноз Алабуга". СМЦ производительностью 60 тысяч тонн в год выпускает стальные заготовки (бланки), используемые при создании компонентов автомобилей. Это обеспечивает полный производственный цикл российским автопроизводителям и локализованным на территории России иностранным автоконцернам, расположенным, в частности, в Поволжском и Уральском регионах", - отмечается в сообщении предприятия.

О комбинате

ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Активы компании в России представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов. ММК производит широкий сортамент металлопродукции с преобладающей долей продукции с высокой добавленной стоимостью.