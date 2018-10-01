Глава свердловского минпромнауки поздравил работников ПАО "МЗИК" с Днем машиностроителя

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 октября. Министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин в понедельник поздравил работников екатеринбургского ПАО "МЗИК" с Днем машиностроителя. Он торжественно вручил награды 28 калининцам, сообщают в отделе по связям с общественностью ПАО "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург".

"За многолетний добросовестный труд, достижение высоких производственных показателей, большой вклад в развитие предприятия и в связи с профессиональным праздником Почетными грамотами Министерства промышленности и торговли Российской Федерации были награждены 12 заводчан, пятеро работников ПАО "МЗИК" получили из рук министра Почетные грамоты Губернатора Свердловской области и еще 11 человек - Почетные грамоты областного Министерства промышленности и науки", - сказано в сообщении.

Среди награжденных - руководители цехов и отделов, инженеры, рабочие. Благодаря их труду, отметил министр, завод выпускает качественную продукцию и является одним из наиболее перспективных машиностроительных предприятий региона.

"Приятно видеть, что полным ходом идет техническое перевооружение, внедряются новейшие технологии, строятся современные производственные площадки. Это, в конечном счете, ведет к созданию высокотехнологичных рабочих мест, улучшению уровня жизни не только заводчан, но и всех жителей области. Поздравляю вас с праздником и благодарю за совместную работу", - приводят в пресс-службе слова министра.

Сергей Пересторонин также подчеркнул, что вручаемые награды - это высокая оценка как профессионализма каждого из специалистов, так и деятельности Машиностроительного завода имени М.И. Калинина в целом.

О ПАО МЗИК

ПАО "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург" ведет свою историю с 1866 года, когда в Санкт-Петербурге по указу императора Александра II была основана орудийная мастерская, в дальнейшем преобразованная в казенный завод по выпуску сначала полевой, а затем и зенитной артиллерии. В 1941 году завод эвакуировался в Свердловск (ныне Екатеринбург). В 1994 году был преобразован в ОАО. Сейчас предприятие входит в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей".



С конца 1950-х годов специализируется в производстве пусковых установок и зенитных управляемых ракет, в том числе на пуско-заряжающей установки из состава ЗРК С-300 ("Антей-2500"). Также здесь выпускают гражданскую продукцию: коммунальные тротуароуборочные машины, электрические погрузчики, платформенные электротележки и др., постоянно совершенствуя эту категорию продукции.