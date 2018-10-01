Владимир Нетесов: ресурсный центр сделает работу воронежских волонтеров более эффективной

ТАСС, 1 октября. Ресурсный центр развития добровольчества начал работу в понедельник на базе Воронежского областного молодежного центра. Как сообщили в пресс-службе Воронежской областной Думы, событие стало возможным благодаря изменениям в Закон Воронежской области "Об областном бюджете на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов", внесенным депутатами в ходе 35-го заседания Воронежской областной Думы на минувшей неделе.

"В частности, были увеличены ассигнования за счет резервных средств областного бюджета департаменту образования, науки и молодежной политики Воронежской области. В соответствии с принятыми корректировками Областной молодежный центр получил на создание Ресурсного центра развития добровольчества в Воронежской области 550 тысяч рублей", – сообщил председатель Воронежской областной Думы, заместитель председателя Совета законодателей ЦФО Владимир Нетесов.

С 1 октября Воронежский ресурсный центр развития добровольчества начал свою работу. В штате центра будут задействованы пять сотрудников, которые займутся разработкой стандартов волонтерского участия в проектах, формированием партнерской сети НКО, органов власти и бизнеса. Кроме того, планируется формирование кадрового резерва региона через создание волонтерской базы, проведение мониторинга и оценки деятельности волонтерского сообщества, разработка эффективных инструментов мотивации волонтеров. Также на базе центра планируется проведение семинаров и обучающих мероприятий для волонтеров.

О необходимости создания ресурсного центра речь шла на встрече с представителями волонтерского движения региона 27 марта 2018 года, в ходе которой Владимир Нетесов обсуждал с добровольцами правовое регулирование и поддержку волонтерской деятельности. Тогда добровольцы рассказали, что им необходим центр, который будет координировать их работу и позволит сделать ее более эффективной. Также вопрос развития волонтерского движения обсуждался в Москве 29 марта 2018 года в ходе заседания Совета законодателей Центрального федерального округа. Владимир Нетесов рассказал о наработках органов государственной власти и местного самоуправления Воронежской области в сфере развития волонтерской деятельности.

По его словам, Воронежская область одна из первых в стране приняла региональный закон о добровольческой деятельности, который позволил определить основные принципы этой работы. Сейчас в регионе действует более 500 волонтерских объединений, и центр для координации волонтерской деятельности на уровне субъекта региона крайне необходим. Он станет для добровольцев тем местом, где они смогут получать консультационную и справочную информацию, набирать кадры, обучать их волонтерской работе и распределять их для оказания помощи по самым актуальным направлениям, отметил спикер областного парламента.

2018 год объявлен Годом добровольца в России. Промежуточные итоги Года добровольца были подведены в Воронеже в июне в рамках II Всероссийского семинара-совещания с представителями региональных организационных комитетов Года добровольца (волонтера) из 70 регионов Российской Федерации. Выступая перед участниками семинара, глава региона Александр Гусев отметил, что в 2018 году существенно вырастет поддержка волонтерского движения в Воронежской области.

Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области формирует и ведет базу добровольцев. Сегодня в Воронежской области работают более 500 волонтерских объединений, число добровольцев составляет более 30 тыс.