{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Владимир Нетесов: ресурсный центр сделает работу воронежских волонтеров более эффективной

Спикер Воронежской областной думы прокомментировал начало работы Ресурсного центра развития добровольчества, открытого на базе областного молодежного центра 
Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов на встрече с волонтерами Пресс-служба Воронежской областной Думы
Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов на встрече с волонтерами
© Пресс-служба Воронежской областной Думы

ТАСС, 1 октября. Ресурсный центр развития добровольчества начал работу в понедельник на базе Воронежского областного молодежного центра. Как сообщили в пресс-службе Воронежской областной Думы, событие стало возможным благодаря изменениям в Закон Воронежской области "Об областном бюджете на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов", внесенным депутатами в ходе 35-го заседания Воронежской областной Думы на минувшей неделе. 

"В частности, были увеличены ассигнования за счет резервных средств областного бюджета департаменту образования, науки и молодежной политики Воронежской области. В соответствии с принятыми корректировками Областной молодежный центр получил на создание Ресурсного центра развития добровольчества в Воронежской области 550 тысяч рублей", – сообщил председатель Воронежской областной Думы, заместитель председателя Совета законодателей ЦФО Владимир Нетесов.

С 1 октября Воронежский ресурсный центр развития добровольчества начал свою работу. В штате центра будут задействованы пять сотрудников, которые займутся разработкой стандартов волонтерского участия в проектах, формированием партнерской сети НКО, органов власти и бизнеса. Кроме того, планируется формирование кадрового резерва региона через создание волонтерской базы, проведение мониторинга и оценки деятельности волонтерского сообщества, разработка эффективных инструментов мотивации волонтеров. Также на базе центра планируется проведение семинаров и обучающих мероприятий для волонтеров.

О необходимости создания ресурсного центра речь шла на встрече с представителями волонтерского движения региона 27 марта 2018 года, в ходе которой Владимир Нетесов обсуждал с добровольцами правовое регулирование и поддержку волонтерской деятельности. Тогда добровольцы рассказали, что им необходим центр, который будет координировать их работу и позволит сделать ее более эффективной. Также вопрос развития волонтерского движения обсуждался в Москве 29 марта 2018 года в ходе заседания Совета законодателей Центрального федерального округа. Владимир Нетесов рассказал о наработках органов государственной власти и местного самоуправления Воронежской области в сфере развития волонтерской деятельности.

По его словам, Воронежская область одна из первых в стране приняла региональный закон о добровольческой деятельности, который позволил определить основные принципы этой работы. Сейчас в регионе действует более 500 волонтерских объединений, и центр для координации волонтерской деятельности на уровне субъекта региона крайне необходим. Он станет для добровольцев тем местом, где они смогут получать консультационную и справочную информацию, набирать кадры, обучать их волонтерской работе и распределять их для оказания помощи по самым актуальным направлениям, отметил спикер областного парламента.

2018 год объявлен Годом добровольца в России. Промежуточные итоги Года добровольца были подведены в Воронеже в июне в рамках II Всероссийского семинара-совещания с представителями региональных организационных комитетов Года добровольца (волонтера) из 70 регионов Российской Федерации. Выступая перед участниками семинара, глава региона Александр Гусев отметил, что в 2018 году существенно вырастет поддержка волонтерского движения в Воронежской области.

Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области формирует и ведет базу добровольцев. Сегодня в Воронежской области работают более 500 волонтерских объединений, число добровольцев составляет более 30 тыс.

Глава свердловского минпромнауки поздравил работников ПАО "МЗИК" с Днем машиностроителя
Сергей Пересторонин торжественно вручил награды 28 работникам екатеринбургского предприятия ОПК
Читать полностью