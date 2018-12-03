Вручение премии "Звезда Театрала". Видеотрансляция

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. В Театре Вахтангова состоится XI церемония вручения ежегодной Премии зрительских симпатий "Звезда Театрала" (12+). Эта единственная в России награда, которая подводит итоги театрального сезона, определяя лучших по результатам интернет- голосования самого массового жюри - публики. В течение года театралы номинируют, а потом голосуют по лонг и шорт-листу в 15 номинациях.

В этом году на звание лучшего спектакля претендуют работы Юрия Бутусова, Юрия Крымова, Георгия Долмазяна, Бориса Константинова, Михаила Рахлина. За звание лучшего актера поборются Максим Матвеев, Михаил Ефремов, Даниил Страхов, Сергей Маковецкий, Александр Ширвиндт, Владимир Машков, Данила Козловский, Константин Хабенский. В числе номинанток - Екатерина Гусева, Анна Чиповская, Юлия Пересильд, Ольга Тумайкина, Ольга Прокофьева, Полина Агуреева, Алиса Фрейндлих, Ирина Горбачева, Марьяна Спивак. Полный список претендентов из шорт-листа на сайте премии.

В самой почетной номинации "Легенда сцены", лауреатов которой определяет общественный совет премии, будут награждены народные артисты Юлия Борисова и Станислав Любшин.

Лауреатов в остальных 15-ти категориях выбирают зрители! Кто получит "Звезду Театрала"?

Смотрите на этой странице прямую трансляцию церемонии вручения 3 декабря, в понедельник, в 20:00.