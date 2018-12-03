Дорожная карта о взаимодействии с компанией "СИБУР Холдинг" подписана в Пермском крае

ТАСС, 3 декабря. Губернатор Пермского края Максим Решетников и председатель правления ПАО "СИБУР Холдинг" Дмитрий Конов подписали дорожную карту по взаимодействию компании с промышленным комплексом региона. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства промышленности, предпринимательства и торговли.

"Мероприятия в рамках дорожной карты направлены на повышение эффективности взаимодействия предприятий Пермского края с ПАО "СИБУР Холдинг" в областях промышленной кооперации, развития цифровых технологий, системы подготовки специалистов, обмена лучшими практиками в области менеджмента и экологии", - говорится в сообщении.

Мероприятия дорожной карты будут реализовываться с 2019 по 2021 годы. С их помощью стороны рассчитывают поддержать российских, в том числе пермских, производителей, а также увеличить долю отечественных эффективных технологий, оборудования, систем и материалов, программных продуктов, используемых на объектах ПАО "СИБУР Холдинг", и гарантированно обеспечить их качество.

Перед подписанием документа министр промышленности и торговли Пермского края Алексей Чибисов провел главу региона и председателя правления компании по выставке и познакомил их с презентационной продукцией таких предприятий как ПАО "НПО "Искра", ООО "Эрис", АО "Новые фитинговые технологии", ООО "КАМСКИЙ КАБЕЛЬ", ЗАО "ИнтроСкан Технолоджи", АО "Сорбент" (ООО "Зелинский групп") и ОАО "Суксунский оптико-механический завод".

В пресс-службе напомнили, что договоренность о заключении дорожной карты по взаимодействию ПАО "СИБУР Холдинг" с промышленным комплексом Пермском края была достигнута на совещании 20 февраля. Его участникам стали 27 местных предприятий, выпускающих оборудование и материалы для нефте- и газохимического комплекса.