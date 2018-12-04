"Вечерней Москве" исполняется 95 лет

МОСКВА, 4 декабря 2018 г. 6 декабря 2018 года газета "Вечерняя Москва" (12+) отпразднует юбилей – редакции исполнится 95 лет.

6 декабря 1923 года жители столицы получили первый номер газеты "Вечерки". Он больше напоминал информационный листок: на полосах преобладали разрозненные сообщения о жизни столицы, описание происшествий, судебная хроника, информация о курсе золотого рубля, ценах на рынке.

Важный факт: "Вечерняя Москва" издается с 1923 года, и при этом газета ни разу не приостановила печать за все 95 лет своего существования. Даже в годы Великой Отечественной войны, оставаясь единственным изданием, не прервавшим выпуск ни на один день!

В начале двухтысячных газета переживала тяжелый кризис, ее тираж катастрофически упал.

Но 4 октября 2011 года состоялась "реанимация" проекта "Вечерняя Москва".

Успешный ребрендинг издания состоялся при поддержке Правительства Москвы.

Сегодня в издательском портфеле редакции "Вечерней Москвы" шесть успешных изданий: утренний деловой выпуск, вечерняя газета "Москва вечерняя", которую москвичам раздают на станциях метро, еженедельник, и три окружные газеты: "Южные горизонты", "Новые округа" и "Москва.Центр". Все новости из печатной версии издания публикуются на портале городских новостей vm.ru.

Кроме того, сегодня "Вечерняя Москва" говорит и показывает. В редакции работает собственная студия сетевого телевидения и медиацентр. Ежедневно в прямом эфире проходят круглые столы на дискуссионные темы, журналисты выходят в эфир из разных точек столицы, а эксперты отвечают на вопросы зрителей в режиме реального времени. Помимо этого, в редакции существуют общественные клубы — "Клуб политологов", "Клуб участковых", "Клуб пресс-секретарей", "Клуб учителей". Регулярные встречи представителей этих сообществ на базе редакции – еще один источник уникального контента.

Это тот случай, когда новостное издание становится не только средством донести информацию, но и ньюсмейкером.

"Вечерняя Москва" работает и с подрастающим поколением - при редакции действуют школа юного корреспондента "Новый фейерверк", где старшеклассники бесплатно учатся основам журналистики.

Но главной задачей редакции по-прежнему остается оперативное освещение городских новостей. О профессиональном подходе к работе свидетельствуют многочисленные российские и международные награды редакции.

"Одним из основных достижений редакции после перезапуска, на мой взгляд, является то, что нам удалось сохранить лучшее из традиционного подхода к журналистике и вместе с тем соответствовать современным требованиям к новостному изданию. Основными принципами в работе всей команды были и остаются внимательное отношение к информации, которую мы предоставляем читателю, достоверность фактов и объективность оценок. Этими принципами мы и будем руководствоваться в дальнейшем", - отметил главный редактор газеты "Вечерняя Москва" Александр Куприянов. "Вместе с тем, мы поддерживаем талантливых авторов и стараемся развивать в журналистах их стиль и авторскую интонацию – думаю, сегодня в мире цифровой обезличенной информации это ценится все дороже", - добавил он.