Александр Панжинский стал победителем I этапа Кубка России по лыжным гонкам в спринте

Красноярск, 4 декабря 2018 г. Победитель I этапа Кубка России по лыжным гонкам в спринте (0+), серебряный призер Олимпийских игр 2014 года Александр Панжинский высоко оценил уровень соревнований и готовность Красноярска к Зимней универсиаде-2019. Несмотря на сильный ветер и холод, опытный спортсмен стал лучшим в одном из самых массовых по числу участников этапов Кубка России – в мужском спринте состязались 133 спортсмена. О том, как бороться за победу в любых условиях и настраиваться на успех в самый сильный мороз – в интервью с победителем.

- Какие впечатления от гонки? За счет чего удалось выиграть в таких тяжелых условиях?

- Погода внесла сложности, но все смогли показать свою силу, а победили сильнейшие. Организаторы сделали все по максимуму хорошо. Эти тестовые соревнования перед Зимней универсиадой-2019 показали все мелкие недочеты, а крупных проблем нет, поэтому я считаю, что в Красноярске все отлично.

На победу я заранее рассчитывал, это моя профильная гонка - классический спринт. Победа – это очень приятно, всегда мотивирует, и дает понимание, что я двигаюсь в правильном направлении. Погода действительно была одна из сложнейших: ветер, снег, холодно. Спасибо организаторам, которые дали возможность показать свой максимум в таких условиях. А также спасибо соперникам, которые продемонстрировали отличную борьбу. Любая гонка - тяжелое испытание, всегда идешь на своем максимуме. Спасибо организаторам, что все было четко в плане помощи спортсменам. Волонтеры приносили теплую одежду, укутывали нас пледами. Это сыграло большую роль, впечатления от соревнований только положительные.

- Как часто приходится в таких условиях выступать?

- Если брать именно сильный ветер, мороз и снег, то нечасто, но сейчас уже приходится второй раз практически за неделю. Перед этим был «Кубок Хакасии», где соревнования прошли в такую же тяжелую погоду. Это неприятно, приходится постоянно укутываться, мерзнешь на ветру, особенно перед стартом. Но лыжники – неприхотливые ребята. Мы бегаем и в снег, и в дождь, и в ветер, и в мороз - под любую погоду мы должны подстраиваться. Лишний слой одежды – и вперед, быстрее шевели ногами и согреешься.

- Вы часто выступаете на международных соревнованиях и можете сравнить: как Вам трассы, организация соревнований в кластере «Радуга»?

- Все соответствует международным стандартам. Отличный стадион, прекрасное освещение - даже в такую сложную и хмурую погоду чувствовал себя, как под солнышком. Трасса достаточно широкая, хорошо спроектированы повороты, длинная финишная прямая, есть возможность обогнать соперников и показать свою силу. Я уверен, что приближающаяся Зимняя универсиада-2019 пройдет в отличных условиях, и все спортсмены будут довольны.

- Конкуренция на I этапе Кубка России была серьезная. Как настраивались перед этими соревнованиями, какую тактику использовали?

- Как обыграть больше сотни конкурентов? Просто с вечера обходишь каждого, предлагаешь энную сумму, а на следующий день якобы забываешь об этом. (смеётся) На самом деле не зря наш вид спорта называют лошадиным, здесь главное – работа, тренировки. В плане настроя – это очень индивидуально. За 10 лет на международном уровне я испробовал множество психологических приемов. Моральная подготовка очень важна в лыжных гонках, особенно в контактных дисциплинах. Сложность спринта в том, что, вроде бы, дистанция короткая, но сами соревнования длятся около трех часов и за этот период нельзя расслабляться, терять концентрацию. Нужно восстанавливаться от забега к забегу, и в этом, наверное, есть и психологическая сложность.

- Как восстанавливаетесь после соревнований?

- После тяжелых тренировок очень важно грамотно и хорошо восстановиться. Помимо физического восстановления – баня, сон, еда, правильный режим дня, массажи – еще и психологически разгружаешься. Кто-то смотрит фильмы, читает книги, очень важный аспект – общение с близкими. У многих из нас уже есть семьи, дети, я и сам стал отцом менее полугода назад. Когда ты в период соревнований по видеосвязи общаешься с родными, с ребенком – это очень сильно восстанавливает, отвлекает и в то же время дает мотивацию развиваться дальше, работать.

- Не досадно, что такая замечательная физическая форма пришлась сейчас – может быть, чуть позже, чем нужно – и вы не попали в первую сборную России?

- Конечно, обидно, что я выступаю на уровне российских соревнований, а не международных. На отборочных соревнованиях моя форма была не хуже, но там случилось досадное падение в полуфинале. Квалификацию и четвертьфиналы я прошел легко и уверенно. А что касается полуфинала, отчасти, наверное, это и моя ошибка, и стечение обстоятельств. В контактных видах спорта случаются порой досадные неприятности. В одну из них я попал, и, к сожалению, тренеры не дали мне шанса выступать на этапах Кубка мира. Но надо из любого поражения делать выводы. Досадно и неприятно, но жизнь на этом не заканчивается, у меня еще будут шансы проявить себя.

- Какие у вас цели на этот сезон?

- У лыжников главный старт - Чемпионат мира в феврале в австрийском Зеефельде. В условиях нынешней конкуренции в сборной России будет сложно попасть в число тех, кто поедет на Чемпионат мира, но надежда умирает последней. Я постараюсь вернуться на Кубки мира, и там уже буду бороться за возможность представлять нашу страну на Чемпионате мира.

- Лыжники сборной России хорошо начали сезон на Кубке мира, порадовали победами. Разделяете ли радость своих коллег?

- Да, победы наших соотечественников всегда мотивируют. Приятно, когда побеждают ребята, которые представляют нашу страну. Несмотря на то, что у меня не получилось пройти квалификацию на Кубок мира, я боролся с самыми лучшими в мире, не с теми, кто занимает двадцатые места, а с сильнейшими лыжниками. Такая серьезная конкуренция двигает развитие лыжных гонок.

- Как Вы считаете, Красноярск хорошо подходит для проведения Зимней универсиады-2019?

- Это первая зимняя универсиада в России, а Сибирь, Красноярск славятся хорошими снежными и морозными условиями. Для иностранцев это будут самые показательные Студенческие игры. Гости Красноярска поймут, что такое Сибирь. Если еще погодка будет, как была в период наших соревнований, они прочувствуют все по-настоящему. (смеется) А радушие и гостеприимство местных жителей согреют участников Зимней универсиады-2019 после гонок.

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