В РАНХиГС стартовал третий поток программы "Руководитель цифровой трансформации"

МОСКВА, 4 декабря. В Высшей школе государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС началось обучение для третьего потока курса "Руководитель цифровой трансформации" (Chief Digital Transformation Officer, CDTO).

Обучение было инициировано министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Программа повышения квалификации была разработана для госслужащих регионального и федерального уровня, ответственных за цифровое развитие и преобразование в рамках национального проекта "Цифровая экономика". Обучение реализует Высшая школа государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС в сотрудничестве с АНО "Цифровая экономика", Центром стратегических разработок, "Сбербанком" и другими компаниями.

На открытии выступили заместители министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максим Паршин и Евгений Кисляков. Паршин провел лекцию "Цифровое государственное управление", а Евгений Кисляков подробно рассказал о программе "Цифровая экономика Российской Федерации".

Участниками третьего потока слушателей стали свыше 40 федеральных госслужащих (от начальников отделов до заместителей федеральных министров), а также 30 региональных министров. Насыщенный образовательный курс продлится шесть дней. Кроме лекций запланированы практические занятия, среди которых – разбор кейсов, тренинги командной работы, работа с проектами.

"Состав первых потоков программы CDTO интересен тем, что в них принимали участие как слушатели, которые руководят сферой IT, не имеющие опыт обучения современным методам управления и трансформации, так и региональные министры, руководящие экономикой и уже проходившие курсы повышения квалификации. Это большой вызов для курса и хорошая среда для обмена опытом и мнениями", - отметила директор программы, вице-президент Центра стратегических разработок Мария Шклярук.

Среди основных задач программы "Руководитель цифровой трансформации" – обучение управленцев навыкам цифровой трансформации, формирование межрегионального сообщества лидеров ЦТ, а также создание онлайн-платформы и банка материалов для дистанционного обучения управленцев.

"Главные первые результаты курса – понимание вызовов, которые появляются при цифровом переходе, а затем – готовность браться за сложные проекты, - поделилась впечатлениями Мария Шклярук. – Министерство активно участвовало в обучении первых двух потоков. У слушателей была возможность неформальных, откровенных диалогов с министром и заместителями министров. На третьем потоке такого взаимодействия будет еще больше".

По итогам обучения госслужащие получат навыки стратегического планирования в сфере цифровой трансформации, работы с данными, разработки проектов и документов, управления командами.

Ранее на программе CDTO для первых потоков слушателей занятия провели заместитель председателя Правительства РФ Максим Акимов и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков. Группы слушателей прошли обучение с 18 по 24 октября и с 12 по 17 ноября 2018 г.

Обучение уже прошли 197 государственных служащих из 58 субъектов РФ: 3 заместителя губернатора и советник губернатора, 13 министров, 30 заместителей министров, 46 руководителей и заместителей департаментов, 104 начальника отделов и их сотрудники.