"Русские сезоны" представили авторскую программу "Па-де-де на пальцах и для пальцев"

Москва, 4 декабря 2018 г. 3 и 4 декабря в Teatro Amintore Galli в Римини (Италия) представлена авторская программа Вадима Репина и Светланы Захаровой "Па-де-де на пальцах и для пальцев" (18+). Мероприятие включено в обширную программу международного культурного проекта "Русские сезоны" в Италии.

Совместный проект художественного руководителя Транссибирского Арт-Фестиваля Вадима Репина и примы-балерины Большого театра России Светланы Захаровой впервые был показан в Новосибирске, на I Транссибирском Арт-Фестивале в 2014 году. Единая драматургическая линия связывает череду скрипичных номеров в исполнении Вадима Репина и хореографических номеров, воплощенных Светланой Захаровой, Михаилом Лобухиным, Джакопо Тисси и Денисом Захаровым. Музыкальная композиция построена на сочинениях Паганини, Глазунова, Мендельсона, Моретти, Сарасате, Уильямса, Массне, Сен-Санса, Равеля и Баццини; балетные номера поставлены по хореографии Асами Маки, Мауро Бигонцетти, Матоко Хираяма, Михаила Фокина и Йохана Кобборга.



В рамках Транссибирского Арт-Фестиваля проект "Па-де-де на пальцах и для пальцев" был показан в Новосибирске и Красноярске. В 2016 году в токийском Suntory Hall музыкально-хореографическая программа открыла ХI Фестиваль российской культуры в Японии, а в 2017 году проект "Па-де-де на пальцах и для пальцев 1,5", претерпевший сюжетные изменения, был показан в Токио и Маэбаси в рамках проекта "Русские сезоны" в Японии. Уникальный проект планируется представить в рамках проекта "Русские сезоны" в Германии в 2019-м году.



Дополнительная информация размещена на www.russianseasons.org.

О проекте

"Русские сезоны" − это масштабный проект по представлению русской культуры европейскому зрителю. В рамках фестиваля, который продлится до конца 2018 года, запланировано более 310 мероприятий, в том числе 35 выставок, 37 театральных постановок, 63 концерта симфонической музыки, 55 балетных спектаклей, 31 проект о киноискусстве, 44 гастроли ведущих народных коллективов, 45 цирковых и арт-фестивалей. Среди участников "Русских сезонов" в Италии 87 учреждений культуры. Тематика и формат мероприятий "Русских сезонов" разнообразны − от концертов классической музыки и театральных постановок до фестиваля молодых кинематографистов, букинистических выставок и просветительских проектов.

Транссибирский Арт-Фестиваль – российский форум, задуманный, основанный и возглавляемый выдающимся российским музыкантом Вадимом Репиным. Имя Транссибирской магистрали, которое легло в основу названия фестиваля, отражает не только идею соединения культур Востока и Запада, но и объединения в единую творческую магистраль множества российских городов: Новосибирска, Красноярска, Омска, Екатеринбурга, Тюмени, Тобольска, Санкт-Петербурга и Москвы, а также городов Бельгии, США, Израиля и Японии.

Транссибирский Арт-Фестиваль – единственный российский форум, каждый год представляющий премьеры сочинений современных композиторов: Б. Юсупова, Л. Ауэрбах, А. Райкопулу, Э. Шнайдера, С. Губайдулиной. Среди участников Арт-Фестиваля дирижеры Кент Нагано, Шарль Дютуа, Леонард Слаткин, Жан-Клод Казадезюс, Владимир Федосеев, Владимир Спиваков, меццо-сопрано Ольга Бородина, пианисты Рудольф Бухбиндер, Жан-Ив Тибоде, Даниил Трифонов, скрипачи Пинхас Цукерман, Леонидас Кавакос, Дидье Локвуд, Джулиано Карминьола, Клара-Джуми Кан, виолончелисты Марио Брунелло, Миша Майский и многие другие. Важнейшее направление – работа с начинающими и молодыми музыкантами. На сегодняшний день Транссибирский Арт-Фестиваль высоко оценен Правительством России, его программы включены в культурную презентацию страны на международном уровне.

Ссылки на онлайн-ресурсы проекта:

http://www.russianseasons.org − официальный сайт фестиваля

https://www.facebook.com/russianseasonsitaly2018/ − сообщество в Facebook

@russian.seasons − официальный Instagram проекта

https://vk.com/russian.seasons - официальная страница VK

https://ok.ru/group/59076550524988 - официальная страница OK



Контакты для СМИ

Галина Цветкова g.tsvetkova@russianseasons.org

Фото: https://yadi.sk/d/3NJBBSXztpXORg