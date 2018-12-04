Национальный форум информационной безопасности состоится в Москве

Москва, 4 декабря 2018 г. 31 января - 1 февраля 2019 г. в Москве (здание Правительства Москвы, ул. Новый Арбат, 36) состоится главное событие отрасти информационной безопасности - Большой Национальный форум информационной безопасности "Инфофорум-2019" (6+).

Инфофорум проводится в 21-й раз и является одним из самых представительных и авторитетных мероприятий, посвященных вопросам обеспечения информационной безопасности в Российской Федерации. Ожидается, что в работе Инфофорума-2019 примут участие более 1500 делегатов практически из всех регионов Российской Федерации, представители федеральных и региональных органов власти, органов местного самоуправления, ведущих российских и международных ИТ-компаний, образовательных и научных центров.

Инфофорум-2019 откроется 31 января Пленарным заседанием: "Цифровая трансформация и информационная безопасность России: перспективы, проблемы, решения".

Программа Инфофорума состоит из 4 смысловых блоков:

1.Безопасность критической информационной инфраструктуры

2.Цифровые технологии, аналитика, искусственный интеллект

3.Цифровой гражданин и безопасная цифровая среда

4.Инфраструктура, право, кадры

В рамках каждого блока пройдут свои конференции, круглые столы, панельные дискуссии и другие мероприятия.

В рамках Инфофорума-2019 состоится награждение лауреатов Профессиональной премии в области информационной безопасности "Серебряный кинжал" и Конкурса студентов, молодых специалистов и их наставников "Инфофорум–Новое поколение". Параллельно с конференцией будет работать выставочная экспозиция "Информационная безопасность для всех". Состоятся тематические сессии крупных технологических компаний, посещение ситуационных и демонстрационных центров.

Организаторы Инфофорума-2019: Комитет Государственной Думы Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции, аппарат Совета Безопасности Российской Федерации и Национальный форум информационной безопасности "Инфофорум".

Электронная регистрация и программа на сайте: https://infoforum.ru/conference/2019

Контактная информация: тел. - (499) 678-80-93

По вопросам партнерского и индивидуального участия: partner@infoforum.ru

По общим вопросам: com@infoforum.ru

Для информационных партнеров и СМИ: media@infoforum.ru

Об организаторе

Национальный форум информационной безопасности "Инфофорум" проводится с 2001 года. Ежегодно мероприятия Инфофорума в России и за рубежом посещают более 5 тысяч человек. Сайт - www.infofofrum.ru.