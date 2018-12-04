Росконгресс совместно с Роспатриотцентром поддержат волонтерское движение в России

Москва, 4 декабря. В Москве в рамках Международного форума добровольцев (6+) состоялось подписание соглашения между Фондом Росконгресс и Роспатриотцентром. Документ подписали первый заместитель директора Фонда Росконгресс Дмитрий Карташов и директор Роспатриотцентра Ксения Разуваева. Стороны договорились о сотрудничестве в области вовлечения молодежи в волонтерскую деятельность.

"Мы высоко ценим труд волонтеров, которые работают на мероприятиях Фонда Росконгресс. Выполняя задачи в разных блоках: навигация, транспорт, аккредитация, сопровождение – молодые люди делают пребывание участников на деловых площадках комфортным и удобным. Уверен, что они также получают неоценимый опыт, который поможет им реализовать себя в жизни", – отметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Взаимодействие Фонда Росконгресс и Роспатриотцентра подразумевает развитие добровольческого движения в качестве эффективного инструмента гражданско-патриотического воспитания молодежи России.

"Волонтерское движение – это один из главных мировых трендов. В России живет социально активная молодежь. По этому показателю наша страна занимает одну из лидирующих позиций в мире. Роль волонтерства значима для успешного проведения крупнейших международных событий, проходящих в России, включая ежегодные ПМЭФ и ВЭФ, а также грядущие саммиты ШОС и БРИКС в Челябинске. Убежден, благодаря взаимодействию Фонда Росконгресс и Роспатриотцентра волонтерское движение выйдет на новый уровень", – подчеркнул советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Всего в системе Фонда Росконгресс более 20 тыс. зарегистрированных волонтеров. Из них на мероприятиях, организованных Фондом Росконгресс в России и за рубежом в 2018 году, было задействовано свыше 2 тыс. человек.