В Перми названы победители VI Детского творческого конкурса-фестиваля "Дарования Прикамья"

ТАСС, 5 декабря. Победителей VI Детского творческого конкурса-фестиваля "Дарования Прикамья" объявили организаторы накануне, сообщили в пресс-службе министерства культуры Пермского края. Для участия в церемонии в Пермь приехали более 600 детей со всего региона.

В шестой раз детский творческий конкурс объединил тысячи талантливых ребят со всего Пермского края. За время фестиваля экспертные группы рассмотрели более 4 тыс. заявок в восьми номинациях, посвященных разным видам искусства, от рисования до моды, отметили в министерстве.

"На этот конкурс приезжают дети, которые любят Пермский край. Это и является уникальной особенностью конкурса. В этом конкурсе могут принять участие ребята из любого отдаленного уголка нашего большого края, они могут приехать в Пермь на финальный концерт, выступить и пообщаться друг с другом. Наша задача - не допустить, чтобы талант остался незамеченным", - рассказала замминистра культуры края Марина Илюхина.

В пресс-службе отметили, что награждение лауреатов прошло на гала-концерте, в котором участвовали и сами юные артисты – победители в своих номинациях. Концерт предваряла насыщенная интерактивная программа: участники фестиваля посетили выставки работ в номинациях "Изобразительное искусство Пермского края" и "Прикладное искусство Пермского края", работала фотозона с мишками Тедди, все желающие могли сыграть в подвижные игры и удивиться себе в новом образе на площадке "Аквагрим". Также известный художник и эксперт в номинации "Изобразительное искусство" Юрий Лапшин провел для ребят мастер-класс, а артисты оригинального жанра удивили игрой на разнообразных этнических инструментах. Сама концертная программа содержала множество сюрпризов и интерактивов с залом, не давая заскучать маленьким зрителям.

В конкурсе участвовали дети, проживающие в Пермском крае, в возрасте от 5 до 17 лет. Представленные на суд жюри работы отразили богатство и колорит культуры Прикамья. Темой работ юных участников стали природные красоты региона, любовь к семье и малой родине, увлекательные поездки и путешествия по краю, а также народные песни, орнаменты, сказы и танцы.

"Сегодняшний фестиваль завершается в этом году именно в День Пермского края. Многие сегодня до сих пор спорят о том, что же такое патриотизм. Патриотизм – это чувство, о котором нам удалось рассказать на фестивале через чувства и образы, эмоции, переживания, сопричастность тому, что дорого. И участники смогли его выразить", - отметила председатель оргкомитета фестиваля, депутат Законодательного Собрания Пермского края Ирина Ивенских.

По итогам конкурсного отбора экспертный совет определил лауреатов в возрастных группах. В номинации "Изобразительное искусство Пермского края" ими стали Екатерина Шибанова, Анна Кузнецова, Дарья Дульцева. В номинации "Песня народов, проживающих в Пермском крае" первенствовали Тимур Яговкин, детский ансамбль русской песни "Гуси-лебеди", Владислав Анваров. В номинации "Мода Пермского края" первенствовали театр моды "Ультра – BAMBINI", театр моды "Тандем", образцовый театр моды "Тандем". В номинации "Прикладное искусство Пермского края" самые яркие работы представили Арина Шлякова, Виктория Половинкина, Яна Городилова, Ксения Михалева, Ева Голубец, Софья Плехова, Диана Бражкина. В номинации "Литературное произведение о Пермском крае" лучшими были признаны Ярослав Ширяев, Александра Кочнева, Александра Керова.



В номинации "Танец народов, проживающих в Пермском крае" победу праздновали хореографический ансамбль "Детство", танцевальный коллектив "Экспромт", образцовый ансамбль песни, музыки и танца "Жемчужинки Прикамья" им. Любови Мулиной. В номинации "Театральное искусство Пермского края" жюри отметило подготовительную группу, образцовый детский коллектив "Хризолиты", коллектив "Медведи". В номинации "Мультипликация, кинематография, фотоальбом о Пермском крае" первенствовали Ярославна Столярова, Кирилл Плотников, Дарья Ничкова, мультстудия "Облака".

Детский творческий конкурс-фестиваль "Дарования Прикамья" проходит при поддержке министерства культуры Пермского края. Его инициаторами выступают депутаты Законодательного Собрания Пермского края – Ирина Ивенских, Елена Зырянова, Ирина Корюкина, Наталья Луканина, Надежда Лядова, Татьяна Миролюбова, Татьяна Шестакова, Дарья Эйсфельд.