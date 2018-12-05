V Конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес" пройдет 12 декабря в Москве

Москва, 5 декабря. 12 декабря 2018 года в Ломоносовском корпусе МГУ пройдет V Конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес" (12+), организаторами которого выступают Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова и компания "Иннопрактика".

Юбилейный, пятый, Конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес" продолжает традицию ежегодных встреч представителей сферы образования, науки, бизнеса и власти. Конгресс выступает коммуникационной площадкой для обмена опытом и поиска практических решений в области развития структур и механизмов инновационной экономики и кадрового потенциала страны.

"Флагманская тема Конгресса – коммуникации, - рассказывает Наталья Попова, первый заместитель генерального директора компании "Иннопрактика". – Способность выстраивать конструктивный диалог, умение слушать, понимать и соблюдать интересы друг друга – вот основы формирования продуктивного сотрудничества представителей различных сообществ и развития современного мира. Правильно выстроенные коммуникации – это то, что позволяет двигаться вперед, быть максимально результативными, что необходимо и современному бизнесу, и науке, и государству".

Откроет Конгресс пленарное заседание с темой "Коммуникация как основа успешного сотрудничества для людей и сообществ", участники которого поделятся мнениями о том, что такое коммуникация, почему и как мы общаемся, как общие ценностные ориентиры способствуют эффективной коммуникации и успешности в бизнесе, может ли коммуникация создавать новые возможности, кто является ключевым медиатором в компании и как создать оптимальные условия для продуктивного сотрудничества людей и сообществ.

В числе спикеров пленарного заседания Конгресса Максим Акимов, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, Ван Цзиву (Mr Wang Jiwu), председатель Совета директоров Tus-Holdings, Александр Дюков, председатель правления, генеральный директор ПАО "Газпром нефть", Дмитрий Конов, председатель правления ПАО "СИБУР Холдинг", Максим Орешкин, министр экономического развития Российской Федерации, Виктор Садовничий, ректор МГУ имени М.В. Ломоносова, академик, Андрей Фурсенко, помощник президента Российской Федерации, председатель попечительского совета Российского научного фонда. Модератором пленарной сессии Конгресса традиционно выступит генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Экспертами также выступят Сергей Жвачкин, губернатор Томской области и Наталья Комарова, губернатор ХМАО.

Параллельные сессии Конгресса будут представлены в формате четырех отдельных территорий, на которых пройдут обсуждения различных аспектов построения коммуникаций, влияющих на развитие кадров и образования, технологического предпринимательства, науки, культуры и спорта. Так, HR-территория будет посвящена обсуждению вопроса формирования новой формы деятельности – сообществам. Сообщества объединяют традиционные и новые подходы к процессу организации деятельности, потому представители бизнеса, государства и общественных организаций рассматривают их в качестве инструмента для повышения результативности взаимодействия. Участники секции рассмотрят сценарии развития современного общества, ориентированного на сотрудничество в рамках поиска подходов к повышению плодотворной организационной деятельности.

В рамках Территории технологического предпринимательства участники сессий обсудят механизмы кооперации и синхронизации инженерно-научных организаций, промышленных предприятий, малых и средних компаний. Диалог представителей всех заинтересованных сторон направлен на развитие российского инжиниринга, внедрение в хозяйственную деятельность крупного бизнеса новых инновационных технологических решений, созданных на базе отечественных технологий.

Территория науки, культуры и спорта соберет представителей этих сфер для обсуждения необходимости создания межотраслевой среды и построения профессиональных коммуникаций для совершенствования системы спортивной подготовки и развития культурных проектов.

Молодежная территория станет площадкой, на которой школьники, студенты, аспиранты и молодые ученые представят в игровом формате свои идеи и проектные инициативы в различных областях деятельности, а также освоят коммуникативные навыки, в том числе с помощью нейротехнологий.

Территория достижений - выставка, которая традиционно будет открыта на протяжении всего мероприятия, позволит всем участникам V Конгресса не только увидеть, но и протестировать разработки в области VR и AR, спорта, а также познакомиться с образовательными проектами и прикладными научно-исследовательскими разработками различных компаний.