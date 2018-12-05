На Южном Урале появится областной центр подготовки добровольцев саммитов ШОС и БРИКС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Осенью 2019 года в Челябинске откроется областной Дом волонтеров, который станет основной площадкой работы и подготовки волонтерского корпуса международных событий 2020 года. Инициатором создания регионального центра выступила Ассоциация волонтеров Южного Урала, идею поддержал губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Также на реализацию проекта был получен президентский грант на сумму 1,7 млн рублей.

Планируется, что площадка станет коворкинг-пространством с современным конференц-залом, рабочими зонами, медиацентром и местом для общения, обучения и отдыха добровольцев международных событий. Также лофт будет доступен для реализации молодежных проектов.

Главный Дом волонтеров расположится по адресу: ул. Энгельса, д. 73. В настоящее время идет подготовка по планировке и организации пространства, а осенью 2019 года будут оснащены оборудованием помещения центра, разработаны методики обучения и привлечен рабочий персонал, который сможет оказывать информационную и методическую поддержку волонтерам, консультировать их и помогать готовиться к мероприятиям.

Подобные центры также будут созданы в крупных образовательных организациях и в других городах области. Обладателями такого помещения уже стали студенты ЮУрГУ. Инициатива создания этого Дома получила финансирование на грантовом конкурсе Росмолодежи. В рамках проекта оборудуется лекционное пространство на 100 человек, а также площадка с рабочими местами, оснащенными необходимой техникой.

Саммиты ШОС и БРИКС пройдут в июле 2020 года в Челябинске. Порядка 750 волонтеров, набор которых начнется в феврале 2019 года, будут помогать организаторам мероприятий.