Бюджет Иркутской области на 2019-2021 годы принят единогласно

ИРКУТСК, 5 декабря. /ТАСС/. Бюджет Иркутской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов сегодня принят единогласно в виде закона. Депутаты на сессии законодательного собрания рассмотрели документ во втором чтении, где обсуждались внесенные поправки, а затем и в третьем окончательном чтении.

Напомним, доходы на следующий год утверждены в объеме 142,6 млрд рублей, на 2020 год – 145,1 млрд рублей, на 2021 год – 148,1 млрд рублей. Расходная часть составляет 146,8 млрд рублей на 2019 год, 147,8 млрд рублей – на 2020 год, 148,5 млрд рублей – на 2021 год. Верхний предел государственного долга заложен на экономически безопасном уровне: по годам планового периода в объеме 25,3 млрд рублей (или 20,3% к налоговым и неналоговым доходам), 27,9 млрд рублей (21,4%), 28,2 млрд рублей (20,9%).

Поправками к главному финансовому закону, внесенными Губернатором Иркутской области Сергеем Левченко, депутатами Законодательного собрания, Контрольно-счетной палатой Иркутской области и уполномоченным по правам человека в Приангарье, перераспределено около одного миллиарда рублей. В основном за счет уменьшения расходов на обслуживание государственного долга региона.

Поправками предусмотрено увеличение финансирования на статьи расходов, связанных с образованием, здравоохранением, физической культурой и спортом, жилищно-коммунальным хозяйством, социальной сферой, культурой, лесным комплексом и другими обязательствами. Также предусмотрен необходимый объем софинансирования для получения средств из федерального бюджета на реализацию мероприятий национальных проектов.



В целом доля расходов на социальную сферу сохранена на уровне 2018 года – 71% или 104,3 млрд рублей, что подтверждает социальную направленность бюджета.

"Я поставил задачу поддерживать темп строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной инфраструктуры. В предстоящий период Правительство Иркутской области будет стараться поддержать достигнутый темп, что позволит снять наиболее острые проблемы, связанные с наличием и состоянием объектов социального значения, объектов в сферах охраны окружающей среды, жилищного строительства, тепло-, электро- и водоснабжения, газификации и дорожного хозяйства региона", - подчеркнул губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Только на строительство и капитальный ремонт в 2019 году предусмотрено около 9 млрд рублей. В частности, на эти средства планируется построить и отремонтировать 68 объектов школьного и дошкольного образования, 70 объектов здравоохранения, 33 учреждения культуры и 47 спортивных объектов, также 3 объекта социального обслуживания. Среди крупных проектов строительства - радиологический корпус Восточно-Сибирского онкологического центра, детская поликлиника при больнице №8 и детская поликлиника №9 в Иркутске, школа в пос. Луговое в Иркутском районе.



На строительство и реконструкцию муниципальных учреждений культуры потратят 195,6 млн рублей. Для Приангарья это рекордные объемы. Среди объектов - дома культуры, детские школы искусств и библиотеки.



С 2019 года начнется реализация нового направления в сельском хозяйстве – это подпрограмма по переработке и сбыту продукции. На ее реализацию заложено около 100 млн рублей. Как отметил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков, впервые господдержка ориентирована на переработчиков. Делая упор на реализацию готовой продукции АПК, можно получить максимальную прибыль. Еще одно новое направление, которое получит поддержку из областного бюджета, - создание современных высокотехнологичных ферм на 200 голов. Задача этого направления - стимулирование роста производства животноводческой продукции. На это предусматривается 106 млн рублей.

Поддержка муниципальных образований Иркутской области - важный блок в региональном бюджете. Особое внимание уделено обеспечению сбалансированности местных бюджетов, в том числе оказанию финансовой поддержки для повышения возможностей по решению вопросов местного значения. На эти цели в предстоящий трехлетний период будет направлено 22,5 млрд рублей.



В 2019 году предусмотрена реализация 21 государственной программы, в том числе 19 новых. Объем расходов на их реализацию в областном бюджете предусмотрен в размере 144,9 млрд рублей (98,7%).



Использование программного принципа распределения финансовых ресурсов, а также взаимосвязь стратегического и бюджетного прогнозирования позволяет сбалансировать бюджет в долгосрочном периоде с учетом необходимости решения задач социально-экономического развития региона, в том числе связанных с исполнением всех социальных обязательств.