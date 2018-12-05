Сергей Жвачкин: проблему нехватки инженерных кадров нужно решать еще с детского возраста

ТОМСК, 5 декабря. /ТАСС/. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин уверен, что проблему нехватки высокопрофессиональных инженерных кадров необходимо решать еще с детского возраста. Такое мнение глава региона высказал в среду в беседе с корреспондентом ТАСС.

"Решать проблему нехватки высокопрофессиональных инженерных кадров нужно еще с детского возраста", - сказал Сергей Жвачкин. В качестве примера губернатор привел уроки робототехники, которые проводятся в детских садах Томской области, а также проведение различных кубков по робототехнике среди школьников и дошкольников. Также в области действует детский технопарк "Кванториум", ведутся занятия в кружках научно-технического цикла.

"Развиваем сеть профобразования, проводя чемпионаты Word Skills, помогая талантливой молодежи стипендиями", - пояснил томский губернатор.

Он посетовал, что престиж инженерной профессии во многом был утрачен в 90-е годы, когда на пике моды были юристы, экономисты, брокеры, а вузы вместо инженеров готовили кадровиков и бухгалтеров. "Этой тенденции не удалось полностью избежать даже нашему Томску, с которого, собственно, и началось высшее инженерное образование в азиатской части России", - заметил Жвачкин. В этой связи глава региона заметил, что органы власти должны принимать активное участие во взаимодействии науки и бизнеса, учитывая спрос и обеспечивая предложение. "Только благодаря повседневной системной работе мы достигнем результата и удовлетворим спрос государства и бизнеса на инженерные кадры", - подчеркнул глава региона.

"Мы в Томской области не только готовим кадры для всей страны, но и генерируем новые идеи, испытываем разработки будущего в реальных условиях", - продолжил губернатор. По его словам, стратегии развития региона "очень созвучна концепция Национальной технологической инициативы". Исходя из этого, томичи и идеологи НТИ делают ставку на интеграцию университетской и академической науки, инновационного бизнеса, а также высокотехнологичного промышленного производства.