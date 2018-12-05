Свердловская область стала инициатором выдавливания кабельного фальсификата со строек

ТАСС, 5 декабря. Свыше 130 профессиональных компаний, а также девять регионов – Московская, Свердловская, Самарская, Владимирская, Томская области, Пермский край, Республика Татарстан, Мордовия и Чувашия стали участниками общественного проекта "Кабель без опасности". С начала его реализации в конце 2016 года объем фальсифицированного кабеля в торговых сетях удалось снизить примерно в 2,5 раза, на стройобъектах – вдвое. По словам руководителя проекта, заместителя генерального директора Ассоциации "Электрокабель" Владимира Кашкина, среди основных механизмов саморегулирования – отбор образцов и их экспертиза, проверка сертификатов соответствия, информирование участников и СМИ рынка о результатах проверок.

На V Международном форуме и выставке высотного строительства "100+ Forum Russia" в Екатеринбурге он рассказал о масштабах проблемы, а в интервью ТАСС уточнил, почему она имеет общероссийский масштаб.

По данным МЧС за 2017 год, более 40,5 тыс. пожаров в России произошли из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования и бытовых приборов. Прямой ущерб от этой категории пожаров превысил 5,5 млрд рублей.

Между тем, снижение стоимости проекта при использовании фальсифицированного кабеля незначительна – доля кабельной продукции в общем финансировании составляет 3-5%. К чему приводит такая "экономия", наглядно показала трагедия в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове – именно кабельная продукция стала ее причиной.

- Почему в качестве пилотного региона была выбрана Свердловская область?

- Раньше всех опасность использования кабельного фальсификата региональная власть оценила именно здесь. Сотрудничество началось в 2016 году, когда мы обозначили эту проблему перед губернатором Евгением Куйвашевым и она попала на радар региональной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Вся эта работа с конца 2016 и весь 2017 год привела к тому, что проблема была подтверждена, и глава региона на итоговом заседании Государственной Комиссии в декабре 2017 года обратился с предложением реализовать на территории Свердловской области пилотный проект по входному контролю качества кабельной продукции на строительных объектах.

Инициативу затем поддержал целый ряд других субъектов РФ – на первом этапе их было семь, сейчас девять.

- Каков механизм ее реализации?

- Мы с региональными комиссиями и Минстроем определяем перечень объектов, где будет проводиться такая проверка. На этом этапе логично проверять те, что строятся за счет бюджетных средств, так как власти являются заказчиками этих работ. При этом совпадает сходящийся тренд: подавляющее большинство объектов такого рода – социальные, несущие на себе общественно значимый статус, и вопросы безопасности там значительно превалируют.

На первом этапе в Свердловской области осуществлялась документарная проверка. На тех объектах, перечень которых был ранее утвержден, проверялось сертификаты соответствия. Уже на той стадии рассмотрения сопроводительных документов стало понятно, что выявляется целый ряд нарушений – еще не трогая собственно саму продукцию. Поддельные сертификаты, заводы-призраки, также классические истории, когда сертификат получен, а органы сертификации, испытательные лаборатории, уже давно закрыты за нарушения. Это – общероссийская правовая коллизия.

- Решенная или нет?

- В правительство РФ внесен пакет изменений в 184-й ФЗ "О техническом регулировании", который предусматривает все моменты, связанные с контролем и закрытием аннулированных сертификатов.

- Так вопрос решен?

- Поверьте, вся промышленность ждет изменений, которые касаются не только кабельной продукции, а абсолютно всех. Из России усилиями общественности, СМИ и власти "лаборатории-призраки" выдавливаются в другие страны. Так, в Армении открылись несколько лабораторий-призраков, которые навыдавали сертификатов и закрылись. А сертификаты действующие, и они болтаются на рынке. Механизма их изъятия пока нет. Ждем с нетерпением изменений в этот закон.

- Когда у Свердловской области завершается статус "пилота"?

- В августе состоялось очередное заседание региональной комиссии. Мы доложили результаты проверки. У всех участников процесса сложилось понимание, что надо идти дальше и усилить проект применением инструментального контроля. С сентября нам был определен перечень новых объектов, расположенных во всей Свердловской области. Пришлось помотаться по очень большой территории. Мы отбирали прямо со стройки реальные образцы кабельной продукции, и передавали их на испытание. Эта работа продолжается.

- Уже есть результаты?

- Была проверена продукция пяти заводов. В продукции трех из них выявлены грубые нарушения параметров безопасности. Это в очередной раз подтвердило остроту проблемы, если даже на социально важные, практически на объекты специального назначения попадает эта продукция. И выявлять ее можно, по нашему мнению, только инструментальным контролем.

- А будет продлен пилотный проект?

- Мы будем это предлагать. Надеемся на понимание руководства Свердловской области и готовность проверять объекты такого рода и дальше. Но надо ставить речь о том, что нужны законодательные инициативы, которые будут определять и регламентировать входной контроль на строительных объектах. Этому учит опыт системообразующих отраслей – например, атомной промышленности. Там существует свой входной контроль, своя система сертификации. И уровень использования фальсификата исключен, поскольку компании-поставщики понимают, что они входят в зону, где их проверят. Мы эту зону предлагаем расширить и на строительство. Поэтому призываем добросовестных строителей и застройщиков по всей России присоединяться к этой работе. Мы готовы как бесплатно испытать кабельную продукцию, так и предоставить им всю необходимую методику по организации входного контроля.