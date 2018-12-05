В Москве пройдет фестиваль культуры народов Кавказа

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. В столице в восьмой раз пройдет Московский фестиваль культуры народов Кавказа. Его гостям предстоит не только окунуться в чарующую атмосферу удивительного края, но и узнать какие традиции на самом деле присущи народам Кавказа.

Праздник кавказской культуры состоится в понедельник, 10 декабря, в Государственном центральном концертном зале "Россия" (ГЦКЗ "Россия") и соберет более 5 тыс. гостей разных национальностей и вероисповеданий.

Организатором мероприятия выступает Российский конгресс народов Кавказа при поддержке Правительства Москвы в лице Департамента национальной политики и межрегиональных связей г. Москвы.

До официального открытия фестиваля зрители смогут посетить тематическую выставку, увидеть традиционные предметы быта и искусства, национальные костюмы, сувенирную продукцию.

На сцене в этот день выступят талантливые и яркие артисты Юга России и Закавказья, среди которых победитель шоу "Голос 6", заслуженный артист республики Дагестан Селим Алахяров, заслуженная артистка Ингушетии, народная артистка Чечни Айна Гетагазова, Альбина и Фати Царикаевы, ансамбль "Адат", Академический хор русской песни, участники шоу "Голос" Торнике Квитатиани, Арцвик Арутюнян, Эмиль Кадыров и другие.

Среди главных целей праздничного вечера - демонстрация традиционной культуры народов Кавказа, гармонизация межэтнических отношений и укрепление дружбы между народами.

Билеты на мероприятие распространяются бесплатно.

Возрастное ограничение мероприятия 6+

Начало: 19:00, сбор представителей СМИ – с 18:00 до 18:30.

Адрес: улица Лужники, 24 стр.2,

Запросы на аккредитацию просьба направлять на e-mail: press.msk@gmail.com Контактный телефон: 89263334555