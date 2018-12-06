Пермский театр оперы и балета представит каноническую версию "Баядерки" 14 декабря

ТАСС, 6 декабря. Один из шедевров хореографа Мариуса Петипа на музыку Людвига Минкуса - балет "Баядерка" впервые представит в Перми в канонической версии Пермский театр оперы и балета. В Прикамье в этой версии он до сих пор не ставился, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального министерства культуры.

"Ведущие балетные театры мира считают делом чести иметь в репертуаре эту пронзительную историю о любви, верности и ревности. В Перми до сих пор он поставлен не был. Название "Баядерка", впрочем, фигурировало в афише театра. В конце 1950-х фрагменты балета с добавлением авторских номеров исполнялись на сцене Дворца культуры им. Солдатова, где во время реконструкции основного здания выступала пермская труппа. Но это была совсем не та постановка, которую весь мир знает как "Баядерку" Мариуса Петипа. Один из старейших балетов, поставленный в 1877 году на сцене петербургского Большого театра, впервые будет представлен в Перми в академической версии", - рассказали в министерстве.

В основу постановки главный балетмейстер Пермского театра оперы и балета Алексей Мирошниченко взял каноническую редакцию Владимира Пономарева и Вахтанга Чабукиани, в 1941 году восстановивших оригинальную хореографию Петипа, и включил отдельные танцы, чуть позже сочиненные Константином Сергеевым и Николаем Зубковским. Именно в этой версии "Баядерка" вошла в число произведений, составляющих классическое наследие русской хореографии.

Мирошниченко отметил, что, соотнеся разные редакции, которых не так много, он выбрал версию Пономарева - Чабукиани. "Изначально я хотел подвергнуть ее некоторой редакции, но, чем больше погружался в материал, тем большим уважением проникался к авторам и их работе. Мне кажется, их версия наиболее близка к тексту самого Петипа в редакции 1900 года. Это академическая версия, в полной мере передающая замысел и эстетику позднего романтизма Петипа. Это прекрасный балет, действительно шедевр, на котором будут расти поколения как артистов, так и зрителей. Думаю, это историческое событие для Перми", - сказал Мирошниченко.

Главные партии на премьерном показе 14 декабря исполнят прима-балерина Пермского театра оперы и балета и Королевского балета в Ковент-Гарден Наталья Осипова, прима-балерина Большого театра Мария Александрова и премьер Большого театра Александр Лантратов. 15 декабря на сцену выйдут звезда пермской труппы Полина Булдакова и молодые артисты, в этом году с большим успехом дебютировавшие на пермской сцене, Габриэл Лопес и Булган Рэнцэндорж. 16 декабря зрители вновь увидят Марию Александрову, на этот раз в роли Никии. 17 декабря ее станцует Дарья Тихонова, вернувшаяся после перерыва на сцену. Партию Гамзатти также исполнит балерина Пермского театра Альбина Рангулова, Солора - премьер театра Кирилл Макурин.

"В постановке занята вся труппа. Причем в этом спектакле есть как классические партии, так и характерные, и демихарактерные, и игровые. Так что каждый артист в нем может раскрыться наилучшим образом. Мы также задействуем студентов Пермского хореографического училища, и, что впервые, наверное, в истории этого балета - 50 студентов из Индии выступят в качестве артистов миманса", - отметил главный балетмейстер театра.

В министерстве рассказали, что визуальный образ спектакля создают постоянные соавторы Мирошниченко. Художник-постановщик Альона Пикалова воспроизведет на сцене эстетику индуистского храмового искусства, художник по костюмам Татьяна Ногинова реконструирует оригинальные костюмы постановки Петипа по эскизам императорского театрального художника Евгения Пономарева.

"Балет "Баядерка" (6+) войдет в репертуар Пермского театра оперы и балета. Следующие за премьерной серией показы состоятся в январе 2019 года главный балетмейстер Пермского театра оперы и балета", - сообщили в министерстве.