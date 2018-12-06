Огонь Зимней универсиады-2019 пронесут по улицам Барнаула 8 декабря

Красноярск, 6 декабря 2018 г. 8 декабря 2018 года этап Эстафеты огня XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года (0+) принимает Барнаул. Факелоносцы стартуют в 16:30 на новой набережной реки Обь.

Участники эстафеты пробегут мимо известных достопримечательностей города: Музея "Город", Часовни князя Владимира, памятника Ивану Ивановичу Ползунову, стелы "Нулевой километр", Алтайского краевого театра драмы имени Василия Макаровича Шукшина.

Общая протяженность маршрута в Барнауле – 4106 м. Огонь по улицам города пронесут 25 факелоносцев, среди которых олимпийский чемпион по биатлону, двукратный чемпион мира Сергей Тарасов, семикратная чемпионка мира, рекордсменка мира по пожарной эстафете, рекордсменка России по полосе препятствий Екатерина Гусева, чемпионка мира по косики-каратэ Оксана Чуднова, серебряный призер Всемирной летней универсиады по фехтованию Вячеслав Овчаров, Заслуженный учитель РФ, лауреат конкурса "Мастер педагогического труда" Елена Смаракова, корреспондент холдинга "Комсомольская правда-Барнаул" Анна Семина, представитель компании Siberian Wellness в Барнауле, ключевой лидер Юлия Харламова.

Отметим, что на маршруте будет шесть остановок, во время которых огонь Зимней универсиады-2019 поприветствуют студенты самых крупных вузов города.

Завершится этап Эстафеты огня Студенческих игр в Барнауле в 17:30 на площади Академика Андрея Дмитриевича Сахарова, где уже с 17.00 начнется финальный праздник, кульминацией которого станет зажжение городской чаши огня.

Из Барнаула огонь Зимней универсиады-2019 доставят в Новосибирск, где 11 декабря пройдет следующий этап эстафеты.

Дополнительная информация для СМИ:

Анна Алексеева, информационный отдел Департамента Эстафеты огня Зимней универсиады-2019, тел. +79293582019.

Программа для СМИ:

15:40 – 16:30 – церемония встречи огня Зимней универсиады-2019 (ул. Набережная р. Оби,1);

16:30 – старт бегового этапа;

Остановки на маршруте (время указано примерное, возможны изменения):

16:51 – стадион "Динамо" (пр. Ленина, 18);

17:04 – Алтайская государственная медицинская академия (пр. Ленина, 40);

17:10 – Алтайский государственный технический университет (пр. Ленина, 46);

17:17 – стела "Нулевой километр";

17:23 – Алтайский государственный университет (пр. Ленина, 61);

17:25 – перекресток ул. Молодежная и ул. Деповская, 2;

17:00 – 17:30 – развлекательная программа для жителей города, зажжение городской чаши огня, концерт (площадь Сахарова, пр. Социалистический,1).

Контакт для работы СМИ на этапе Эстафеты огня в Барнауле:

Мария Тришина, информационный отдел Департамента Эстафеты огня Зимней универсиады-2019, +79241142019.