На МФЭС наградили победителей конкурса "Цифровой прорыв"

Москва, 6 декабря 2018 г. В рамках Международного форума “Электрические сети” (16+) состоялось награждение компаний-победителей конкурса инновационных и наукоемких проектов "Цифровой прорыв". Мероприятие было организовано ПАО "Россети", при поддержке Министерства энергетики России, Российского энергетического агентства, Комитета по энергетике Государственной Думы РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и ведущих ассоциаций топливно-энергетического комплекса России.

Всего на конкурс было подано более 50 проектов. Некоторые компании представили на суд жюри по несколько разработок.

При оценке цифровых технологических проектов члены жюри руководствовались следующими критериями:

Актуальность решения (проекта);

Новизна предложенных решений;

Степень проработанности проекта или технологий.

Кроме того, оценивались и достигаемые эффекты: надежность (SAIDI/SAIFI), повышение наблюдаемости, управляемости, снижение затрат на техобслуживание и ремонт, снижение потерь и повышение производительности труда.

В шорт-лист конкурса вошли такие компании, как МНПП "АНТРАКС", ООО "ПиЭлСи Технолоджи", АО "Концерн "Автоматика", ООО "РиА-Групп", ООО "Смартан", компания "Юнитера", StartBlock, НПО "Цифровые измерительные трансформаторы", НПП "Динамика", НПП "Марс-Энерго", компания "Позитивная энергия", "РТСофт", "ЭМА - Энергетика Микроэлектроника Автоматика", АО "Янтарьэнерго" и ООО "Таврида Электрик", НПП "ЭКРА", компания "Бо-Энерго", АО "Мобильные ГТЭС", "ТермоЭлектрика", компания "Радиус-Автоматика", АО "Электронмаш".

По решению жюри, победителями стали:

Номинация "Лучший цифровой проект"

Диплом 1 степени - ООО "Пи Эл СИ Технолоджиз", проект "Разработка эффективной архитектуры ЦПС и оборудования для её построения"; МНПП "АНТРАКС", проект "Система мониторинга и управления Цифрового РЭС".

Диплом 2 степени - ООО "РиА-Групп", проект "Аура360" - комплексная автоматизированная система сбора данных и управления устройствами на российской LPWAN технологии"; АО "Концерн "Автоматика", проект "Система мониторинга и диагностики основного оборудования с оценкой его текущего и прогнозного технического состояния".

Диплом 3 степени - "РТСофт", проект "Автоматизированная система мониторинга РЗА в составе RTSoft Protection Suite"; ООО НПП "ЭКРА", проект "Сооружение цифровой ПС "Медведевская" (для нужд филиала ПАО "МОЭСК" - Московские высоковольтные сети). Выполнение работ по проектированию и поставке вторичного оборудования ЦПС".

Номинация "Лучшая профессиональная команда"

Диплом 1 степени - АО "Мобильные ГТЭС", проект "Цифровая трансформация мобильной распределённой генерации".

Диплом 2 степени - ООО "ПиЭлСи Технолоджи", проект "Применение системы виброаккустического мониторинга TOPAZ SVAM для охраны КВЛ 110-750 кВ и обнаружения несанкционированных работ в охранной зоне".

Диплом 3 степени - АО "Янтарьэнерго" и ООО "Таврида Электрик", проект "Проект НТИ "Энерджинет" №400-032 "Цифровой РЭС – Янтарьэнерго".

Номинация "За высокий социальный эффект"

Диплом 1 степени - Компания "Юнитера", проект "Цифровой электромонтер".

Диплом 2 степени - АО "РАДИУС Автоматика", проект "Учебный стенд РЗА цифровой подстанции с применением микропроцессорных устройств "Сириус".

Диплом 3 степени - ООО "ТермоЭлектрика", проект "Система непрерывного контроля температуры контактов "ТермоСенсор".

Номинация "За информационную активность"

Диплом 1 степени - АО "Концерн "Автоматика", проект "Рабочая группа ГК "Ростех" и ПАО "Россети" по реализации проекта: "Обеспечение информационной безопасности и развитие телекоммуникаций".

Диплом 2 степени - Компания "Юнитера", проект "Цифровой электромонтер".

Все проекты-победители будут внесены в Базу лучших цифровых практик электросетевого комплекса страны и получат поддержку в их реализации со стороны ПАО "Россети".

Возрастное ограничение мероприятия 16+.

При поддержке: ПАО "Россети"

Организатор: ЗАО "Электрические сети"

Официальный оператор: Коммуникационное агентство Grata Adv

Генеральный партнер: Госкорпорация "Ростех"

Официальные партнеры: ПиЭлСи Технолоджи, Электротехнические заводы "Энергомера", НПП "ЭКРА"

Партнеры: SIEMENS, Таврида Электрик, ЗЭТО, INCOTEX Electronics Group, Опытный завод "Гидромонтаж", Sieyuan Electric Co., КЭМОНТ, ОЭК, ВО "Электроаппарат"

Партнеры деловой программы: SHNEIDER Electric, НПО "МИР", ПРОСОФТ СИСТЕМЫ, ПАО "Ростелеком", АБС Электро

Специальные партнеры: ТЕСМЕК Рус, ФИРМА 1С, ЭнергоАльянс

Партнер Стартап-зоны: Инновационный центр "Сколково"

Партнеры круглого стола: Cisco, ГК "Электрощит" – ТМ Самара, Электронмаш, ЭМА

Партнер специального мероприятия: РТСофт

Партнеры выставки: Hyundai Heavy Industries Co., Матрица, Кэмлин РУС, Форэнерго, Центр 2М, ТЭСК, Точинвест, ПК "Севкабель", НПП "ЭИС", СуперОкс

Партнер зоны электромобилей: Феникс Контакт РУС

При поддержке: Авиационные роботы, Кентауский трансформаторный завод, Группа ПОЛИПЛАСТИК, Москабельмет, Абсолютные технологии, Руеса, НПО "Стример", Энертэкс, ЭЛЕКТРОФИЗИКА, НПФ Механотроника РА, Людиновокабель

Генеральные информационные партнеры: Информационное агентство России "ТАСС", журнал "ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение"

Стратегический партнер: КоммерсантъFM