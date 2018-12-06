Александр Новак открыл Международный форум "Электрические сети"

Москва, 6 декабря 2018 г. В Москве 4 декабря прошло торжественное открытие Международного форума "Электрические сети" (16+), организованного при поддержке ПАО "Россети".

Выступая на открытии, Министр энергетики РФ Александр Новак назвал мероприятие одной из отраслевых площадок, способствующей диалогу производителей, разработчиков и электросетевых компаний.

По словам Александра Новака, электросетевой комплекс является основой российской экономики, "главной артерией страны, обеспечивающей бесперебойное электроснабжение потребителей".

За последние годы отрасли удалось добиться хороших результатов – удалось снизить удельную аварийность на 55 %, среднюю частоту прекращения передачи электрической энергии на 39%, а среднюю продолжительность прекращения передачи электрической энергии - на 33%. Объем инвестиций в развитие инфраструктуры составил более 1,8 трлн рублей, в эксплуатацию введено более 175 тыс. км линий электропередач и 112 тыс. мега вольт-ампер трансформаторной мощности.

Глава Минэнерго России отметил, что сегодня на повестке дня стоят новые задачи. "Электросетевой комплекс России должен быть готов быстро адаптироваться к современным технологическим трендам, связанным с созданием интеллектуальных цифровых систем, внедрением технологий искусственного интеллекта, накопления и передачи энергии на большие расстояния, управления большими базами данных. Кроме того, важно решить ряд законодательных задач, которые станут основой для дальнейшего развития, - подчеркнул Министр. – Уже подготовлена Стратегия цифровой трансформации электросетевого комплекса, которая должна быть утверждена в ближайшее время". По словам А. Новака, в России уже есть успешно реализованные проекты, доказавшие эффективность применения цифровых решений в электроэнергетике.

Министр энрегетики также сказал, что, осмотрев выставку, был впечатлён продукцией и сервисами, представленными отечественными производителями и разработчики на форуме, а также отметил высокую важность прямого контакта между потребителем и производителем.

Александр Новак пожелал всем участникам конструктивных дискуссий, плодотворной работы для реализации задач, поставленных Президентом и Правительством Российской Федерации по реализации цифровой трансформации отрасли и надежному электроснабжению потребителей.

Возрастное ограничение мероприятия 16+.

При поддержке: ПАО "Россети"

Организатор: ЗАО "Электрические сети"

Официальный оператор: Коммуникационное агентство Grata Adv

Генеральный партнер: Госкорпорация "Ростех"

Официальные партнеры: ПиЭлСи Технолоджи, Электротехнические заводы "Энергомера", НПП "ЭКРА"

Партнеры: SIEMENS, Таврида Электрик, ЗЭТО, INCOTEX Electronics Group, Опытный завод "Гидромонтаж", Sieyuan Electric Co., КЭМОНТ, ОЭК, ВО "Электроаппарат"

Партнеры деловой программы: SHNEIDER Electric, НПО "МИР", ПРОСОФТ СИСТЕМЫ, ПАО "Ростелеком", АБС Электро

Специальные партнеры: ТЕСМЕК Рус, ФИРМА 1С, ЭнергоАльянс

Партнер Стартап-зоны: Инновационный центр "Сколково"

Партнеры круглого стола: Cisco, ГК "Электрощит" – ТМ Самара, Электронмаш, ЭМА

Партнер специального мероприятия: РТСофт

Партнеры выставки: Hyundai Heavy Industries Co., Матрица, Кэмлин РУС, Форэнерго, Центр 2М, ТЭСК, Точинвест, ПК "Севкабель", НПП "ЭИС", СуперОкс

Партнер зоны электромобилей: Феникс Контакт РУС

При поддержке: Авиационные роботы, Кентауский трансформаторный завод, Группа ПОЛИПЛАСТИК, Москабельмет, Абсолютные технологии, Руеса, НПО "Стример", Энертэкс, ЭЛЕКТРОФИЗИКА, НПФ Механотроника РА, Людиновокабель

Генеральные информационные партнеры: Информационное агентство России "ТАСС", журнал "ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение"

Стратегический партнер: КоммерсантъFM