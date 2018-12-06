Новикомбанк сообщил о росте активов до 375 млрд рублей

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Новикомбанк на начало декабря нарастил активы до 375 млрд рублей, сообщили в кредитной организации.

"Общий объем активов Новикомбанка на начало декабря составил рекордные 375 млрд рублей. Рост показателя достигнут благодаря позитивной динамике кредитного портфеля, активному наращиванию корпоративного финансирования предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности", - сообщила Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева.

По состоянию на 1 октября активы группы Новикомбанка по МСФО оценивались в 355 млрд руб. При этом рентабельность активов банка составила 5,2%, что является одним из лучших показателей в банковской отрасли. Согласно данным ЦБ РФ, Новикомбанк также вошел в число крупнейших банков по прибыли.

"Эффективность выбранной банком стратегии получила очередное подтверждение. Банк успешно решил поставленную акционерами в начале текущего года задачу достижения устойчивой прибыльности деятельности. Мы существенно укрепили свои рыночные позиции, узнаваемость бренда банка заметно выросла далеко за пределами целевого клиентского сегмента. Мы на деле доказали готовность конкурировать на равных с крупнейшими игроками рынка", - заявила Елена Георгиева.

АО АКБ "НОВИКОМБАНК" - входит в 30 крупнейших банков России. Является участником системы страхования вкладов. Предоставляет весь спектр банковских услуг на всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование российских промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома.

Агентство АКРА присвоило Новикомбанку рейтинг на уровне А (RU), что означает высокий уровень кредитоспособности и надежности. Международное агентство Moody's назначило Новикомбанку рейтинг В1, прогноз позитивный.