Испытательный стенд "Пермских моторов" прошел аттестацию ЦИАМ

ТАСС, 6 декабря. АО "ОДК-Пермские моторы" получило аттестат на реконструированный испытательный стенд, который расположен на загородной испытательной станции предприятия в пермском районе Новые Ляды. Как сообщают в министерстве промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края, в документе указано, что "по результатам первичной аттестации стенд соответствует требованиям нормативно-технической документации и признан пригодным для проведения испытаний двигателей ПД-14, ПС-90А, ПС-90А-76, ПС-90А1, ПС-90А2". Аттестат выдан Центральным институтом авиационного моторостроения имени П.И.Баранова (ЦИАМ), его необходимо подтверждать каждые два года.

Существующие производственные и резервные площади, инженерная транспортная инфраструктура ЗИС, наличие квалифицированного персонала обеспечивают возможность развития испытательной базы в интересах АО "ОДК-ПМ", АО "ОДК-Авиадвигатель" и в целом ОДК. Реализация стратегических проектов позволит создать на базе АО "ОДК-Пермские моторы" и АО "ОДК-Авиадвигатель" принципиально новые производственные мощности для разработки и серийного выпуска газотурбинных двигателей пятого поколения.

Ранее, 26 октября, АО "ОДК-ПМ" с рабочим визитом посетили член Военно-промышленной комиссии при правительстве РФ Андрей Ельчанинов, начальник отдела департамента авиационной промышленности Минпромторга РФ Юрий Тимашков и руководитель направления по сертификации ИЦ АО "ОДК" Игорь Тюльпаков. В ходе визита гости осмотрели производственные и испытательные мощности пермского КБ и серийного завода, ознакомились с аддитивным производством, посетили закрытый испытательный стенд "ОДК-Авиадвигатель", где наблюдали испытания двигателя ПД-14 и отметили, что предприятия приобрели колоссальный опыт, произошло развитие корпорации и отрасли в целом, а также высоко оценили уровень кооперации предприятии ОДК.