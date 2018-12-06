Эксперт: запуск третьего промысла Бованенково и газопровода Ухта-Торжок-2 - сигнал Европе

ТАСС, 6 декабря. Ввод в эксплуатацию финального газового промысла на Бованенковском месторождении и магистрального газопровода Ухта-Торжок- 2 прокомментировал генеральный директор ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" (ГТЕ) Алексей Крюков – непосредственный участник освоения базового для Ямальского центра газодобычи месторождения. Топ-менеджер "Газпрома" считает, что Россия, таким образом, вновь демонстрирует свою уверенность в реализации проекта "Северный поток – 2".

"На мой взгляд, это еще один серьезный сигнал для европейских государств. В ситуации, когда на Россию оказывается мощное давление в связи со строительством газопровода "Северный поток – 2", "Газпром" в очередной раз на деле демонстрирует, что все работы идут в строгом соответствии с графиками и поставленными задачами. Это показывает уверенность компании в успешном завершении проекта. Ведь газ Ямала, собственно, и предназначен для того, чтобы поддержать на необходимом уровне объем поставок природного газа нашим европейским партнерам, в том числе через газопровод "Северный поток – 2", – приводят его слова в пресс-службе ГТЕ.

По словам топ-менеджера, учитывая, что газопровод будет введен в эксплуатацию уже в следующем году, запуск мощностей Ухта-Торжок-2 имеет стратегическое значение для отрасли: Бованенковское месторождение выведено на проектную мощность – 115 млрд. кубометров газа в год. Во-вторых, "это служит сигналом для всей Европы, которая хочет стабильности в вопросах поставок российского газа", – считает гендиректор ГТЕ.

Гендиректор ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" Алексей Крюков с 2007 года участвовал в начале освоения Бованенковского месторождения. На тот момент он занимал должность заместителя начальника Сосногорского линейного производственного управления магистральных газопроводов ООО "Севергазпром" (сейчас – "Газпром трансгаз Ухта"), с 2008 года – начальника Воркутинского ЛПУМГ ((линейно-производственного управления магистральных газопроводов). В 2014-17 гг. – заместитель генерального директора по эксплуатации газопроводов ООО "Газпром трансгаз Ухта". Уральскую дочку ПАО "Газпром" возглавил осенью 2017 года.